Pour la dixième année consécutive, Global Knowledge figure parmi les 20 meilleures entreprises de formation en TI selon Training Industry







CARY, Caroline du Nord, 15 décembre 2017 /CNW/ -- Global Knowledge annonce qu'elle a été sélectionnée, pour la dixième année consécutive, afin de faire partie de la liste annuelle des 20 meilleures entreprises de formation en TI de Training Industry. C'est la troisième fois que Global Knowledge apparaît sur l'une des listes des 20 meilleures entreprises de Training Industry en 2017. Voici les deux autres listes sur lesquelles elle figure :

Les critères de sélection des 20 meilleures entreprises de formation en TI de 2017 étaient :

L'étendue et la qualité du matériel de formation et des cours en TI

Le leadership et l'innovation en matière de formation en TI

La taille de l'entreprise et son potentiel de croissance

La qualité du service fourni et le nombre de clients servis

Les récompenses et les reconnaissances reçues, ainsi que la distinction par rapport à la concurrence

« Les entreprises qui figurent sur la liste des 20 meilleures entreprises de formation en TI de cette année sont des exemples à suivre en matière d'infrastructures des TI, de programmation et de formation en base de données », indique Ken Taylor, président à Training Industry, Inc. « Les entreprises choisies pour la liste de 2017 ont, au fil du temps, adapté leur contenu et leurs formations en fonction des préférences des apprenants et des supports de prédilection pour fournir ces formations. »

« Le fait d'être reconnue comme l'une des 20 meilleures entreprises de formation en TI termine bien l'année 2017 », affirme Dave Knier, vice-président du marketing à Global Knowledge. « Les critères d'évaluation de Training Industry représentent des préoccupations exprimées par les clients, qui désirent avoir la validation d'une tierce partie. Notre entreprise fournit des formations graduelles qui permettent aux organisations de développer les compétences de leurs employés, en particulier la polyvalence et les connaissances TI. Aussi, nous offrons de multiples méthodes d'apprentissage -- des formations sur demande, en salle de classe traditionnelle ou virtuelle, ainsi que des formations privées sur les lieux de travail. »

À propos de Training Industry, Inc.

Training Industry, Inc. braque les projecteurs sur les plus récentes actualités, les articles, les études de cas et les meilleures pratiques de l'industrie de la formation. Nous publions chaque année des palmarès des 20 meilleures entreprises du domaine, ainsi que des listes de sociétés à surveiller qui couvrent de nombreux secteurs d'intérêt à l'égard de la formation en entreprise. Nous nous concentrons à aider les entreprises passionnées et les professionnels en formation à obtenir l'information, les conseils et les outils nécessaires à une gestion plus efficace des activités de formation.

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge est le chef de file international en formation TI et en services d'apprentissage. Notre entreprise enseigne aux organisations, aux équipes et aux travailleurs les connaissances et les pratiques d'excellence qui leur permettront de tirer parti des technologies et des habiletés nécessaires pour assurer un succès durable et obtenir des avantages concurrentiels. Répartis dans plus de 15 bureaux partout dans le monde, nos 1 500 employés aident nos clients à concrétiser leurs objectifs. Pour en apprendre plus, rendez-vous sur www.globalknowledge.com.

