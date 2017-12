Avis aux médias - Le ministre Bains et la ministre Chagger feront une importante annonce de financement à l'appui du secteur du capital de risque du Canada







TORONTO, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, feront une annonce importante au sujet de mesures destinées à aider les entreprises canadiennes innovatrices et à haut potentiel en démarrage à commercialiser leurs produits, à prendre de l'expansion, à créer des emplois et à exporter leurs produits dans le monde entier.

Date : Le lundi 18 décembre 2017



Heure : 13 h



Lieu : Hubba

129, avenue Spadina, pièce 200

Toronto (Ontario)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

