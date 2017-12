Le CCA amorce un plan de transition au sein de sa direction







L'actuel directeur se chargera de mener à bien le processus afin de poursuivre la stratégie d'acquisition et d'accessibilité de l'institution

MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre Canadien d'Architecture (CCA) annonce qu'il jette aujourd'hui les bases de son avenir en mettant en place un plan de transition à long terme au sein de sa direction. Ce processus a été initié afin d'assurer la pérennité du CCA, de ses succès en matière de promotion du débat critique sur le rôle de l'architecture dans notre société et de sa mission en tant que leader dans le développement de nouvelles formes de recherches collaboratives dans ce domaine.

Le directeur du CCA depuis maintenant douze ans, Mirko Zardini, sera en charge du processus de transition et travaillera en étroite collaboration avec le Conseil des fiduciaires ainsi qu'avec le soutien de l'exceptionnelle équipe de direction de l'institution. Toutes ces personnes sont engagées à renforcer les capacités du CCA afin de remplir son mandat unique, tant durant la transition que dans le futur.

La stratégie d'acquisition et d'accessibilité mise en place depuis quelques années par le CCA a aujourd'hui des retombées positives tangibles. Les récentes acquisitions planifiées de nouvelles archives provenant d'architectes de renommée mondiale et d'historiens de l'architecture enrichissent et diversifient considérablement la vaste collection déjà existante du CCA. Simultanément, l'institution a entrepris un virage numérique permettant un meilleur accès à ses collections pour les chercheurs, les architectes, les conservateurs de musées, ou toute autre personne ayant un intérêt pour cet impressionnant éventail de matériel. Cette stratégie a permis de renforcer l'approche acclamée du CCA en ce qui a trait à l'étude de l'architecture, une approche qui est maintenant reconnue internationalement grâce au développement d'initiatives « CCA c/o » dans plusieurs villes. Le plan de transition annoncé aujourd'hui prévoit le maintien de ces activités ainsi que la consolidation du rôle de premier plan que joue le CCA dans l'étude de l'architecture.

De plus amples détails concernant le plan de transition à long terme du CCA seront transmis aux partenaires concernés à une date ultérieure.

À propos du CCA

Le CCA est une institution de recherche internationale et un musée fondé à Montréal en 1979 afin de sensibiliser le public au rôle de l'architecture dans notre société et pour promouvoir la recherche dans ce domaine. Le CCA représente une nouvelle forme d'institution culturelle en ce sens qu'il présente des expositions, publie des ouvrages portant sur de nombreux enjeux actuels liés à l'architecture, en plus de faire la promotion de l'innovation dans les pratiques en matière de design en encourageant le débat critique sur la façon dont l'architecture influence ou pourrait influencer nos vies.

