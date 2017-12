Le Gouvernement du Québec inaugure l'unité d'hospitalisation brève de l'Hôpital Laurentien







SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la région des Laurentides, madame Christine St-Pierre, a inauguré aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, l'unité d'hospitalisation brève de l'Hôpital Laurentien, à Sainte-Agathe-des-Monts. Cette nouvelle unité permet d'accueillir les usagers qui se présentent à l'urgence et qui nécessitent une hospitalisation d'une durée de 24 à 72 heures, afin de stabiliser leur état.

Cette initiative du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS) contribue à réduire l'engorgement de l'urgence en évitant de garder ces patients sur des civières durant une période d'investigation et de traitement de courte durée. Le Gouvernement du Québec a octroyé un financement de 748 000 $ pour la construction et l'aménagement de la nouvelle unité. La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut a également contribué à hauteur de 190 000 $ pour l'achat de matériel de soins et l'ameublement.

Citations :

« La nouvelle unité offre un environnement sécuritaire et calme, et son aménagement physique ainsi que les soins qui y sont prodigués ont été pensés et réalisés afin de faciliter le retour à l'autonomie des usagers. Je suis fière de constater que notre gouvernement demeure à l'écoute des besoins concrets de notre région. Je tiens à souligner le travail des équipes du CISSS des Laurentides en vue de trouver des solutions qui permettent de désengorger les urgences, et à les remercier pour l'excellence des services offerts à la population. »

Christine St-Pierre, ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce projet du CISSS des Laurentides s'inscrit directement dans la foulée de nos efforts pour désengorger les urgences et améliorer la fluidité des soins et des services offerts aux usagers. Nous voulons nous assurer que les personnes reçoivent les bons services, aux bons endroits, en fonction de leur état de santé, et dans les meilleurs délais. C'est précisément cet objectif d'efficience qui est visé avec l'aménagement de l'unité d'hospitalisation brève de l'Hôpital Laurentien, et le gouvernement est fier de soutenir une telle initiative. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Plus précisément, six civières ont été aménagées dans de nouveaux locaux adjacents à l'urgence de l'Hôpital Laurentien. Deux des lits peuvent être utilisés pour des cas nécessitant une isolation.

L'unité d'hospitalisation brève a accueilli ses premiers patients le 30 octobre dernier. Depuis, plus de 120 patients y ont bénéficié des soins et des services offerts.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

