Avis aux médias - Rencontre de consultation du ministre Blais sur le marché du travail et l'emploi dans la région du Bas-Saint-Laurent







RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, tiendra une rencontre de consultation sur la main-d'oeuvre et l'emploi avec le conseil régional des partenaires du marché du travail et d'autres importants acteurs de développement économique de la région du Bas-Saint-Laurent.

Cette rencontre privée sera suivie d'une rencontre de presse qui aura lieu à 16 h 15.

Date : 18 décembre 2017 Heure : 16 h 15 Lieu : Hôtel Universel 311, boulevard de l'Hôtel-de-Ville Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5S4





Source : Renseignements : Anne Rochette

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Emploi

et de la Solidarité sociale

Tél. : 418 643-4810 Relations avec les médias

Direction des communications

Ministère du Travail, de l'Emploi

et de la Solidarité sociale

Tél. : 418 643-9796

SOURCE Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

