Groupe Meloche poursuit sa croissance avec des investissements de 17,5 M$ - Le Fonds de solidarité FTQ investit 7,2 M$

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Au cours des prochaines années, la croissance du Groupe Meloche sera liée à la livraison de plusieurs nouveaux appareils en aviation dont le Global 7000 et la CSeries de Bombardier, le A320 Neo d'Airbus et le 737 Max de Boeing. Pour appuyer l'entreprise dans ce nouveau stade de son développement qui implique des investissements totaux de 17,5 millions de dollars, le Fonds de solidarité FTQ investit 7,2 millions dans l'entreprise.

Fondée en 1974 à Salaberry-de-Valleyfield, Groupe Meloche fournit des composants d'aérostructures et d'aéromoteurs aux fabricants d'équipement d'origine (FEO) et Tier-1, en adoptant une stratégie d'intégration verticale incluant l'usinage de précision, le traitement de surface, la peinture, l'assemblage et les essais non-destructifs. L'entreprise possèdent quatre sites de production près de Montréal, dont un à Bromont et un siège social à Salaberry-de-Valleyfield. Elle compte 180 employés et un possède un parc-machine de plus de 40 centres d'usinage et de tournage CNC. La société génère des ventes annuelles de plus de 55 millions $.

« Depuis 10 ans, Groupe Meloche s'est positionnée pour saisir les occasions d'affaires liées à la prochaine génération d'appareils. Les certifications récentes obtenues auprès de Pratt & Whitney (PWA), de Safran et d'Airbus témoignent de ces efforts. Avec ces nouveaux investissements, nous continuerons d'adopter les technologies liées à l'Industrie 4.0 nécessaires pour le succès des manufacturiers de demain. »

Hugue Meloche, président et chef de la direction, Groupe Meloche

« Le Fonds de solidarité FTQ appuie le Groupe Meloche dans sa croissance depuis 2011. Ce nouvel investissement de notre part s'inscrit parfaitement dans notre planification stratégique qui priorise l'innovation et le secteur québécois de l'aérospatiale. »

Gaétan Morin, président et chef de la direction, Fonds de solidarité FTQ

