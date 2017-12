Les Manoirs Ronald McDonald du Canada reçoivent des cadeaux des Fêtes grâce à RBC Récompenses







VANCOUVER, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Les employés de RBC d'un peu partout en Colombie-Britannique se sont rendus au Manoir Ronald McDonald de Vancouver pour livrer des articles domestiques très attendus d'une valeur totale de plusieurs milliers de dollars. L'événement faisait partie d'une initiative des Fêtes organisée par le programme RBC Récompenses dans le cadre de laquelle des dons étaient versés aux Manoirs et salles familiales Ronald McDonald à l'échelle du pays en soutien aux familles d'enfants gravement malades.

