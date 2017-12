Retour possible du tramway comme projet de transport à Québec







« Le retour du tramway comme projet dans les cartons est une bonne nouvelle » - Nathalie Roussin, présidente CRQ-IDU

QUÉBEC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain du Québec (IDU) salue l'ouverture signifiée tant par le premier ministre du Québec que par le maire de Québec concernant le retour possible sur la table à dessin du tramway pour améliorer de manière notable et pérenne la mobilité des personnes dans les zones fortement densifiées de Québec.

L'IDU a organisé une vaste démarche de consultation en 2015 qui s'est terminée par la tenue d'un colloque sur le développement immobilier et urbain de Québec, Québec 2050, et qui souhaitait, à terme, le retour dans les rues de Québec de ce mode structurant de transport des personnes. « Le tramway est, depuis le dépôt du plan de mobilité durable de Québec, le mode privilégié par l'IDU pour doter Québec d'un mode de transport moderne et structurant. La part modale du transport en commun est trop faible et doit être rehaussée de manière importante pour refaire des quartiers centraux des choix plus naturels d'établissement, particulièrement pour la nouvelle génération des milléniaux, plus exigeante à ce chapitre », a déclaré Mme Nathalie Roussin, président du conseil régional de Québec de l'IDU.

La réalisation d'un tramway dans les zones densifiées devrait aussi être, selon l'IDU, l'occasion d'intensifier le dialogue entre les deux grandes villes de la région, notamment au sujet de la planification et du financement des services de transport dans la région. « Les deux rives sont intimement liées au point de vue économique. Le transport doit suivre et être mieux intégré, notamment afin de réduire la congestion qui comporte un coût économique important pour la région métropolitaine », a rappelé M. André Boisclair, président-directeur général de l'IDU.

