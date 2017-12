Bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois - Nous jetons les bases d'un nouveau Québec







LAVAL, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, en compagnie des membres du caucus libéral de Laval, a procédé aujourd'hui au bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois.

« Nous avions un plan, nous l'avons appliqué et il fonctionne. Ce plan nous a permis de redresser les finances publiques, de faire rouler l'économie et d'investir dans les priorités des Québécoises et des Québécois, soit la santé et l'éducation. Aujourd'hui, le Québec se porte mieux », a déclaré le premier ministre.

Créer la richesse

La ministre Charbonneau a souligné l'excellente performance de l'économie québécoise avec le taux de chômage qui est à un creux historique, le PIB qui est en croissance, la cote de crédit du Québec qui a été rehaussée ainsi que le salaire et le pouvoir d'achat des Québécois qui croissent de façon plus rapide qu'ailleurs au Canada.

Mme Charbonneau a également souligné la création de 218 000 emplois depuis l'élection de 2014. Seulement dans la région de Laval, 18 000 emplois ont été créés, et le taux de chômage se situe à 6,1 %, comparativement à 8,5 % en 2014.

Dans la région, 58 annonces économiques ont été effectuées au cours des derniers mois. À titre d'exemple, mentionnons le Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR). La région bénéficiera d'une somme de 1 169 317 $ pour l'année financière 2017-2018. Le FARR favorisera la mobilisation et la concertation régionales en vue d'appuyer la réalisation de projets ayant des retombées à l'échelle de toute une région ou du moins dans plus d'une municipalité régionale de comté. Choisis et priorisés en région, ces projets seront adaptés aux particularités régionales et contribueront à l'occupation et à la vitalité des territoires.

Redistribuer la richesse

La rigueur budgétaire et la bonne performance de l'économie ont permis au gouvernement de procéder à d'importantes baisses d'impôts et de taxes. Parmi les mesures destinées à réduire le fardeau des familles du Québec, la ministre a souligné les baisses d'impôts pour 4,2 millions de contribuables, l'aide de 100 $ par enfant pour l'achat de fournitures scolaires et la baisse des taxes scolaires, résultat de la plus importante révision de celles-ci depuis 25 ans.

Notons également que les marges de manoeuvre dégagées permettent d'améliorer la qualité de vie des familles, de lutter encore mieux contre la pauvreté et d'investir davantage en santé et en éducation. Dans la région, cette réalité s'est concrétisée notamment comme suit :

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV - Un investissement de 100 millions de dollars permettra aux organismes d'offrir des infrastructures sécuritaires et de qualité pour répondre aux besoins des familles du Québec. Les villes, les coopératives et les organismes municipaux, scolaires et sans but lucratif sont invités à soumettre leurs projets.

- Un investissement de permettra aux organismes d'offrir des infrastructures sécuritaires et de qualité pour répondre aux besoins des familles du Québec. Les villes, les coopératives et les organismes municipaux, scolaires et sans but lucratif sont invités à soumettre leurs projets. Pour soutenir les athlètes de la région de Laval cheminant vers le haut niveau et les entraîneurs qui les accompagnent, un montant de 135 000 $ sera alloué à Excellence Sports Laval . Cette aide financière provient du Programme de soutien aux centres régionaux d'entraînement multisports, doté d'une enveloppe totale de 1,5 million de dollars et dont la gestion est assurée par l'Institut national du sport du Québec.

cheminant vers le haut niveau et les entraîneurs qui les accompagnent, un montant de sera alloué à . Cette aide financière provient du Programme de soutien aux centres régionaux d'entraînement multisports, doté d'une enveloppe totale de 1,5 million de dollars et dont la gestion est assurée par l'Institut national du sport du Québec. Lancement de la Politique de la réussite éducative - Porteuse d'objectifs ambitieux pour 2030, elle couvre la période de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. La Politique propose des orientations qui agissent sur toutes les dimensions de la réussite, à toutes les étapes du parcours éducatif des enfants, des élèves et des adultes.

- Porteuse d'objectifs ambitieux pour 2030, elle couvre la période de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. La Politique propose des orientations qui agissent sur toutes les dimensions de la réussite, à toutes les étapes du parcours éducatif des enfants, des élèves et des adultes. Un investissement de 28,2 millions de dollars pour le rehaussement des services ambulanciers - 22 véhicules supplémentaires seront mis à la disposition de la population, représentant 133 000 heures de service. De plus, 9 horaires de faction seront convertis en horaire à l'heure. Pour Montréal et Laval cela représente l'ajout de 10 véhicules et de 77 641 heures de service.

- 22 véhicules supplémentaires seront mis à la disposition de la population, représentant 133 000 heures de service. De plus, 9 horaires de faction seront convertis en horaire à l'heure. Pour Montréal et cela représente l'ajout de 10 véhicules et de 77 641 heures de service. Un investissement de 35 millions de dollars pour le démarrage d'un tout premier programme public de psychothérapie - L'investissement permettra, entre autres, d'assurer la mise en place des trajectoires de service, le développement d'un cadre de référence, la formation du personnel ainsi que l'inscription des psychothérapeutes reconnus.

« Si aujourd'hui nous sommes capables de poser ces gestes, c'est parce que nous avons une base solide pour le faire : une économie performante et des finances publiques en ordre. Les marges de manoeuvre dégagées ne sont pas celles du gouvernement, ce sont celles des Québécoises et des Québécois. Elles nous permettent de jeter les bases d'un nouveau Québec, dans lequel les familles bénéficient d'une meilleure sécurité financière et où la réalisation de leurs projets devient possible », ont conclu d'une même voix les membres du caucus libéral de Laval.

