Le gouvernement du Canada annonce une aide financière pour soutenir l'efficacité énergétique et l'action climatique en Colombie-Britannique

VANCOUVER NORD, BC, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le Canada est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires pour faire croître l'économie tout en respectant ses engagements en matière de changements climatiques et en créant des emplois dans les collectivités à l'échelle du pays.

Aujourd'hui, Jonathan Wilkinson, secrétaire parlementaire, et George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique, ont annoncé que la province recevrait au moins 160 millions de dollars par le truchement du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone pour financer des programmes destinés à aider les Britanno-Colombiens à économiser argent et énergie, tout en appuyant les objectifs de la province en matière de climat. Le financement constitue un volet du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, conçu pour stimuler une croissance propre et éliminer la pollution par le carbone tout en faisant la promotion de solutions innovatrices pour lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada permettra de créer des emplois et de soutenir des communautés plus saines, et il aidera les Canadiens à économiser de l'argent. En misant sur le leadership des provinces et des territoires, le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone aidera le Canada à respecter son engagement dans le cadre de l'Accord de Paris et à atteindre son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030. La Colombie-Britannique est admissible au financement à titre de signataire du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

En Colombie-Britannique, plus de 320 millions de dollars en tout serviront à appuyer les objectifs de la province en matière de climat, notamment pour soutenir l'efficacité énergétique, la reforestation et la diversion et le traitement des matières organiques; le gouvernement de la Colombie-Britannique ajoutant au moins 160 millions de dollars à la contribution du gouvernement du Canada.

En plus de son annonce au sujet de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada annonce aujourd'hui que d'autres provinces profiteront du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, soit l'Alberta, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Des annonces additionnelles touchant d'autres provinces seront diffusées à mesure que les propositions de projet seront finalisées.

Citations

« L'investissement dans des solutions de lutte contre les changements climatiques et pour une croissance propre est une partie essentielle de notre plan de lutte contre les changements climatiques au Canada. Les projets que nous soutenons par l'entremise de ce financement miseront sur le leadership de la Colombie-Britannique en matière d'enjeux climatiques pour créer un réel changement dans la vie des Britanno-Colombiens. Ce financement permettra de créer de bons emplois, stimulera le développement économique propre, et aidera les Britanno-Colombiens à économiser sur les coûts d'énergie et à lutter contre les changements climatiques dans leurs propres collectivités. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement est déterminé à lutter concrètement contre les changements climatiques. Aujourd'hui, je suis heureux de poursuivre cette avancée en annonçant un financement dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Par cette initiative, notre gouvernement consacrera 140 millions de dollars aux activités de gestion de la forêt en Colombie-Britannique destinées à réduire les émissions et le retrait du carbone. Nous fournirons également 12 millions de dollars au Partenariat pour la rénovation des installations énergétiques des bâtiments, qui aidera les collectivités partout en Colombie-Britannique à réduire leurs émissions, à créer des emplois et à stimuler notre économie. »

- Jonathan Wilkinson, député de Vancouver-Nord et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement prend des mesures concrètes pour réduire la pollution du carbone et nous accueillons volontiers l'aide du gouvernement fédéral. Ces investissements initiaux dans la réduction des émissions bénéficieront principalement aux gens et aux collectivités et contribueront à créer des emplois valables et durables. »

- George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique

Faits saillants

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada appuie la mise en oeuvre du plan pancanadien de lutte contre les changements climatiques en investissant dans des projets qui produiront une croissance propre et qui réduiront la pollution par le carbone. Ces investissements soutiennent l'engagement du Canada dans le cadre de l'Accord de Paris et s'inscrivent dans son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030.

appuie la mise en oeuvre du plan pancanadien de lutte contre les changements climatiques en investissant dans des projets qui produiront une croissance propre et qui réduiront la pollution par le carbone. Ces investissements soutiennent l'engagement du dans le cadre de l'Accord de et s'inscrivent dans son objectif national en matière de changements climatiques pour 2030. Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone aide les Britanno-Colombiens en finançant des projets qui visent à :

réduire le coût de l'énergie et améliorer son abordabilité pour les foyers, les entreprises et les institutions et



améliorer la quantité de carbone stockée dans les forêts de la Colombie-Britannique et créer une résilience au fil du temps.

De plus amples renseignements au sujet de ces programmes et d'autres qui seront financés dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone seront fournis à mesure que les détails des programmes seront confirmés.

Liens connexes

