« Les agriculteurs veulent produire du lait, pas du pétrole ! » - Manon Massé







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La porte-parole de Québec solidaire et députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, joint sa voix à celles des agricultrices et agriculteurs du Québec qui demandent au gouvernement de retirer les droits souterrains accordés aux compagnies pétrolières. Mme Massé en profite pour rappeler que Québec solidaire réclame le retrait de la Loi sur les hydrocarbures.

« La Loi sur les hydrocarbures des libéraux, c'est rien de moins que la vente en gros du sous-sol du Québec à l'industrie pétrolière et gazière. Nos agricultrices et nos agriculteurs ne sont pas fous. Ils veulent produire du lait, pas du pétrole! Ils voient bien que les terres les plus fertiles du Québec sont "claimées" pour une bouchée de pain par des multinationales qui ne s'intéressent qu'à leur marge de profit. 10 sous l'hectare, c'est digne du Far West. On est en train de redevenir une colonie comptoir ! » dénonce Manon Massé.

Pour la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, il s'agit du « combat de notre siècle ».

« D'un côté du ring, on a la classe politique et ses amis du lobby pétrolier et gazier. De l'autre côté, on a une vaste coalition citoyenne enracinée dans nos communautés. Avec la Loi sur les hydrocarbures, les pétrolières et les gazières pourraient exproprier des fermes qui labourent le sol du Québec depuis des générations. Québec solidaire a fait son choix : au Québec, on est maîtres chez nous ! » conclut la députée.

