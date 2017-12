Programme Québec branché - Près de 1,5 M$ pour brancher 664 foyers de l'Abitibi-Témiscamingue à Internet haut débit







VAL-D'OR, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du programme Québec branché, cinq projets1 ont été sélectionnés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, lesquels représentent des investissements de 1 497 503 $, dont 708 816 $ proviennent, à parts égales, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Ces projets permettront d'établir des points de présence d'Internet haut débit dans sept collectivités de la région. Il est prévu qu'en tout, 664 foyers auront ainsi accès à des services Internet haut débit.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Guy Bourgeois, et le député d'Argenteuil-La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le programme Québec branché a pour objectif de fournir des services Internet haut débit aux régions et aux localités qui sont actuellement mal ou non desservies. La sélection et le financement des projets ont été faits en complémentarité avec le programme fédéral Brancher pour innover. En tout, plus de 80 projets ont été sélectionnés dans 14 régions du Québec.

« Le programme Québec branché est une initiative porteuse qui permettra de répondre aux besoins grandissants des milieux ruraux pour des services Internet haut débit. L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante dans le branchement de la population de l'Abitibi-Témiscamingue et contribuera à l'attractivité et à la rétention des familles et des entreprises dans notre région. Je tiens à souligner l'engagement des acteurs municipaux en faveur de notre prospérité collective. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec et député de Rouyn-Noranda - Témiscamingue

« Je me réjouis aujourd'hui de cette annonce pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donner aux gens la possibilité d'accéder à Internet est maintenant nécessaire. Ces projets permettront aux citoyens des communautés visées d'avoir accès à des services haute vitesse. Ils auront maintenant la chance d'utiliser cet outil afin de créer des occasions d'affaires et d'améliorer leurs communications. »

Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est

« Cet investissement sera avantageux pour la classe moyenne dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il aidera à créer plus d'emplois et d'occasions d'affaires, à améliorer l'accès à l'éducation et aux services de santé en ligne, à faciliter les communications et l'accès aux médias, et à assurer une meilleure disponibilité des biens et services offerts en ligne. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation

« Notre appui à ces projets permettra de brancher un plus grand nombre de ménages et d'entreprises afin de concourir à la croissance de l'économie du Québec et au dynamisme de nos régions. Tout comme l'a été l'essor de l'électricité au XXe siècle, l'accès à Internet haut débit représente de nos jours un puissant levier de développement numérique et socioéconomique. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a annoncé, dans sa récente mise à jour économique, un investissement de 300 millions de dollars d'ici cinq ans afin que 100 % des citoyens aient accès à des réseaux haut débit. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« L'accès à Internet haute vitesse n'est plus un luxe, il est essentiel. Les services Internet haute vitesse sont des outils qui doivent être à la portée de tous les Canadiens, peu importe leur code postal. Ces derniers en ont besoin pour mener leurs affaires et bâtir des communautés plus fortes. Notre gouvernement reconnaît que l'innovation survient partout sur notre territoire, en ville comme en région. Grâce à notre programme Brancher pour innover, les Canadiens seront en mesure de mieux saisir les possibilités de l'économie numérique.? »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Le programme Québec branché, doté d'une enveloppe initiale de 100 millions de dollars, est l'un des piliers du Plan d'action en économie numérique et de la Stratégie numérique du Québec, qui a été rendue publique le 13 décembre 2017 : #StratNumQc.

Le programme Brancher pour innover, doté d'une enveloppe de 500 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, vise à améliorer l'accès aux services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

1. Le détail des projets sélectionnés en Abitibi-Témiscamingue est présenté en annexe.

Annexe - Détail des projets sélectionnés dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Entreprises Investissements Contributions Québec branché Contributions Brancher pour innover Nombre de foyers* Collectivités visées Câblevision du Nord de Québec 233 077 $ 36 095 $ 36 095 $ 103 Roquemaure Câblevision du Nord de Québec 216 750 $ 64 625 $ 64 625 $ 78 Rémigny Câblevision du Nord de Québec 689 176 $ 151 938 $ 151 938 $ 370 Louvicourt Obaska Nation anishnabe du Lac-Simon Câblevision du Nord de Québec 177 000 $ 49 500 $ 49 500 $ 53 Baie-Laperrière Câblevision du Nord de Québec 181 500 $ 52 250 $ 52 250 $ 60 Moffet Total 1 497 503 $ 354 408 $ 354 408 $ 664 7

* Estimations des promoteurs selon les projets déposés.

