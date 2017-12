Le gouvernement fédéral investit dans l'exploration spatiale, ce qui soutiendra plus de 175 emplois au Canada







Des entreprises et des chercheurs ontariens reçoivent plus de 54 millions de dollars pour de la robotique spatiale de pointe.

BRAMPTON, ON, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fait progresser l'avenir de l'exploration spatiale canadienne et soutient plus de 175 emplois bien rémunérés pour les Canadiens en investissant dans les technologies spatiales conçues au Canada.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant 54 millions de dollars dans le cadre de l'engagement à long terme du Canada à l'égard du programme de la Station spatiale internationale et pour préparer les prochaines étapes de l'exploration habitée de l'espace lointain.

Les partenaires de la Station spatiale comptent sur les robots canadiens pour le fonctionnement, la maintenance et le ravitaillement de ce laboratoire orbital. Le financement annoncé soutiendra les activités courantes de robotique à la Station avec le Canadarm2 et Dextre.

Le Canada est un leader mondial dans le domaine de la robotique spatiale et ces investissements visent à confirmer ce rôle en ouvrant la voie au développement de technologies novatrices, comme un bras robotisé de nouvelle génération et des rovers qui pourraient servir dans de futures missions en orbite autour de la Lune ou sur la surface lunaire.

Ce financement permettra de soutenir plus de 175 emplois bien rémunérés pour la classe moyenne du Canada, dont à neuf étudiants pour qu'ils puissent acquérir l'expérience et les compétences recherchées par les employeurs pour les postes de demain.

Ces investissements s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada.

Citation

« Notre gouvernement est déterminé à maintenir l'expertise de pointe de notre pays en robotique spatiale. Ce financement est un investissement direct dans des entreprises canadiennes pour qu'elles puissent faire de la recherche, perfectionner les talents et demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Le Canada est une puissance spatiale et nous nous engageons à soutenir cette industrie en croissance ainsi que les emplois qu'elle crée pour la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

En bref

MDA, unité fonctionnelle de Maxar Technologies, est un chef de file de la robotique spatiale, de sous-systèmes satellitaires, de systèmes de surveillance et de renseignements, et d'imagerie géospatiale par radar. MDA a des bureaux en Colombie-Britannique, en Ontario , au Québec et en Nouvelle-Écosse. L'entreprise a reçu 53,75 millions de dollars :

800 000 dollars pour permettre un jour le fonctionnement autonome d'équipement spatial, comme des bras robotisés, des rovers, des instruments scientifiques et des satellites;

450 000 dollars pour la réalisation d'une étude de concept pour deux types de rovers : un rover pressurisé pour les déplacements des astronautes sur la surface lunaire et un petit rover qui serait envoyé préalablement sur la Lune pour prélever des échantillons et tester les technologies nécessaires au fonctionnement du rover pressurisé.

( ), a reçu 450 pour la réalisation d'une étude de concept pour deux types de rovers : un rover pressurisé pour les déplacements des astronautes sur la surface lunaire et un petit rover qui serait envoyé préalablement sur la Lune pour prélever des échantillons et tester les technologies nécessaires au fonctionnement du rover pressurisé. L'Université Western, à London ( Ontario ), s'est vu remettre 175 000 dollars pour mettre au point un plan scientifique qui pourrait être exécuté par un rover pendant qu'il prélève des échantillons et qu'il teste des technologies sur la Lune.

Le Canada se prépare pour l'avenir des vols habités dans l'espace lointain.

