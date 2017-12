Invitation aux médias - Annonce d'un investissement important pour moderniser le Club de curling Ville de Mont-Royal







MONT-ROYAL, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Mont-Royal, M. Pierre Arcand, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un important investissement pour moderniser le Club de curling Ville de Mont-Royal.

DATE: Lundi 18 décembre 2017



HEURE: 10 h



LIEU: Club de curling Ville de Mont-Royal

5, avenue Montgomery

Mont-Royal, Québec

G1V 4H8

