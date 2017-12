Le prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina réduit la congestion et la durée des déplacements







TORONTO, le 15 déc. 2017 /CNW/ - L'accès facile au transport en commun permet aux Canadiens de passer moins de temps sur les réseaux routiers et plus de temps à faire ce qu'ils aiment. Un réseau de transport en commun efficace soutient les emplois de la classe moyenne, fait croître l'économie, réduit la pollution de l'air et crée des communautés inclusives. C'est pourquoi les gouvernements du Canada, de l'Ontario, de Toronto et de la région de York investissent dans des infrastructures de transport en commun modernes et écologiques.

Le premier ministre, Justin Trudeau, la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, le maire de Toronto, John Tory, le président-directeur général de la région de York, Wayne Emmerson, et le président de la Commission de transport de Toronto (CTT), Josh Colle, ont annoncé aujourd'hui la fin des travaux de prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina.

Le nouveau prolongement, que l'on appelle également le Prolongement de la ligne 1 de la CTT, relie la station Sheppard West de Toronto à celle du centre métropolitain Vaughan, dans la région de York. Ce prolongement de 8,6 kilomètres réduira la durée des déplacements et permettra aux résidents et aux touristes de se déplacer plus facilement et rapidement.

Le gouvernement du Canada a contribué près de 700 millions de dollars à ce projet, et la province de l'Ontario a fourni 974 millions de dollars par l'entremise du plan Transports-Action Ontario. De plus, la ville de Toronto et la municipalité régionale de York ont accordé un financement de 904 millions de dollars et de 604 millions de dollars, respectivement.

Citations

« La modernisation de nos infrastructures de transport en commun vise à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à transformer la façon dont les Canadiens se déplacent, travaillent et vivent. Ce projet est un exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les paliers de gouvernement travaillent ensemble en vue de rendre nos communautés plus interconnectées et accueillantes. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, nous soulignons une réalisation remarquable en matière de transport en commun. Le nouveau prolongement de la ligne du métro traverse les frontières régionales pour rendre la région de York et la région du Grand Toronto plus inclusives et plus durables. Ce projet vital d'amélioration du transport en commun contribuera à assurer que les communautés canadiennes demeurent parmi les meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et élever une famille. »

- Le très hon. Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina est une étape importante qui donne suite à l'engagement de notre gouvernement de développer les moyens de transport partout en Ontario. Grâce à un investissement de 974 millions de dollars de la part du gouvernement de l'Ontario et d'un solide partenariat avec tous les paliers de gouvernement, ces nouvelles liaisons repousseront encore les limites de la région du Grand Toronto. Ce prolongement historique du métro permettra de faire gagner beaucoup de temps aux usagers du transport en commun et de réduire la congestion des routes pour les conducteurs. C'est l'un des nombreux exemples de projets de transport en cours dans la province, conçus pour permettre aux gens d'arriver à destination en temps record, et donc de passer plus de temps en famille. »

- L'hon. Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario

« L'étape importante que nous avons franchie aujourd'hui en matière de transport en commun rapide profitera aux résidents, aux étudiants et aux entreprises de Toronto. Cette inauguration est un autre exemple de collaboration entre tous les ordres de gouvernement en vue d'investir des milliards de dollars dans l'infrastructure de transport en commun. Elle démontre également notre volonté constante de permettre à Toronto d'aller de l'avant. Il s'agit du premier prolongement du métro que nous inaugurons en 15 ans, et nous sommes résolus à ne pas attendre 15 autres années avant de poursuivre l'expansion du réseau de transport en commun. Outre ce prolongement, nous avons élaboré un plan sur le transport en commun qui nous permettra d'entreprendre la construction du projet SmartTrack et celle de la voie de contournement, ainsi que le prolongement du métro de Scarborough et du réseau de transport léger sur rail de la ville. Plus de transport en commun est bon pour notre ville, notre province et notre pays. »

- John Tory, maire de la ville de Toronto

« C'est un très grand jour pour le 1,2 million de personnes qui résident dans la région de York. En plus de faciliter le transport des gens et des biens, ce prolongement du métro nous offre d'immenses possibilités. Il renforce le soutien de notre conseil à l'égard des initiatives liées au transport, et il contribuera au développement d'une communauté urbaine axée sur le transport en commun, tournée vers l'avenir et ayant des opportunités de développement économique qui profiteront aux générations d'aujourd'hui et de demain. Nous tenons à remercier les gouvernements fédéral et provincial et à leur exprimer notre reconnaissance pour leur vision et leur soutien continus. »

- Wayne Emmerson, président-directeur général de la région de York

« Il s'agit d'un moment historique pour la CTT, grâce à l'inauguration de ce prolongement essentiel de notre réseau de métro comprenant 6 nouvelles stations qui sont dotées du système Wi-Fi, mettent en valeur l'art public et offrent des points de correspondance, des stationnements incitatifs, le système de péage Presto et de nouveaux postes de péage. Ce métro sera également le tout premier du réseau de la CTT à traverser une frontière municipale, en reliant Toronto et l'Université York avec la région de York au moyen d'un service de transport en commun rapide et fréquent. »

- Josh Colle, président de la CTT et conseiller municipal de Toronto pour le quartier 15 - Eglinton-Lawrence

Faits saillants

Le projet de prolongement de la ligne 1, qui a permis de créer environ 20 000 bons emplois pour la classe moyenne durant la construction, comprend six nouvelles stations : Downsview Park, Finch West, York University , Pioneer Village, Highway 407 et Vaughan Metropolitan Centre. Il comprend également trois nouveaux stationnements incitatifs ainsi que des stations d'autobus de la CTT, de la région de York et du réseau GO.

, Pioneer Village, Highway Vaughan Metropolitan Centre. Il comprend également trois nouveaux stationnements incitatifs ainsi que des stations d'autobus de la CTT, de la région de York et du réseau GO. Le gouvernement du Canada a investi 622 millions de dollars par l'entremise du Fonds Chantiers Canada, auxquels s'ajoutent 75 millions de dollars versés au plan Transports-Action Ontario du gouvernement ontarien dans le cadre d'un paiement de transfert unique.

a investi 622 millions de dollars par l'entremise du Fonds Chantiers Canada, auxquels s'ajoutent 75 millions de dollars versés au plan Transports-Action Ontario du gouvernement ontarien dans le cadre d'un paiement de transfert unique. Il s'agit de la première fois dans l'histoire de l' Ontario qu'un métro traverse des frontières régionales.

qu'un métro traverse des frontières régionales. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport qui appuient les échanges commerciaux ainsi que les communautés rurales et du Nord.

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport qui appuient les échanges commerciaux ainsi que les communautés rurales et du Nord. Afin de soutenir le transport en commun, le Budget 2017 prévoyait 25,3 milliards de dollars, dont 5 milliards de dollars qui seront investis dans les réseaux de transport en commun par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

