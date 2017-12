La Fédération des établissements d'enseignement privés accueille favorablement la décision d'implanter les apprentissages en éducation à la sexualité à la prochaine rentrée scolaire







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés est prête à appuyer ses membres pour l'implantation des apprentissages en éducation à la sexualité à la prochaine rentrée scolaire. Le ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur prévoit des apprentissages pour tous les élèves, de la première année à la cinquième secondaire.

« Nous croyons que l'école a un rôle complémentaire à celui des parents pour amener les jeunes à réfléchir à différentes questions délicates en lien avec la sexualité, le respect de soi et le respect des autres, explique Nancy Brousseau, directrice générale de la Fédération. La majorité des écoles privées offrent déjà des apprentissages en éducation à la sexualité à différents niveaux. Certaines ont participé au projet pilote et se sont dites satisfaites de leur expérience. Nous accueillons positivement la décision du gouvernement qui fera en sorte que ces apprentissages seront désormais offerts à tous les élèves québécois. »

La Fédération s'active à mettre sur pied une série de formations à l'intention des enseignants et du personnel-cadre des écoles privées à l'hiver et au printemps 2018 afin que le personnel soit prêt pour la rentrée 2018. Elle a toutefois indiqué au ministre que quelques heures de formation ne seront pas suffisantes et que les enseignants et enseignantes devront être appuyés par des experts afin d'être en mesure de faire face à des questions délicates qui pourraient survenir en classe. La Fédération demande au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de veiller à ce que toutes les écoles, y compris les écoles privées, puissent compter sur des ressources spécialisées pour soutenir le personnel enseignant, non seulement lors de la phase d'implantation de ces apprentissages, mais aussi à long terme.

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 193 établissements autonomes fréquentés par quelque 110 000 élèves répartis sur le territoire québécois, soit environ 12 % des effectifs scolaires du Québec. Les membres de la Fédération offrent des services aux élèves du préscolaire, primaire et secondaire dans les secteurs de la formation générale et de l'adaptation scolaire.

