Entente de partenariat régional en tourisme - Huit projets à saveur touristique soutenus dans la région de Lanaudière







QUÉBEC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de Lanaudière, le gouvernement du Québec, Tourisme Lanaudière et les partenaires locaux représentés par la Table des préfets de Lanaudière annoncent une aide financière de 316 350 $ pour soutenir la réalisation de huit projets de nature touristique. Ces initiatives totalisent des investissements de 9 304 036 $ dans la région.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, la présidente de Tourisme Lanaudière, Mme Agathe Sauriol, et le président de la Table des préfets de Lanaudière, M. Louis-Charles Thouin.

L'aide financière provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).

Citations :

« Les projets annoncés aujourd'hui prouvent, encore une fois, la volonté des Lanaudois de stimuler l'économie locale et régionale et de mettre en valeur leur potentiel touristique. Je suis persuadée que ces investissements contribueront à accroître le nombre de visiteurs dans la région de Lanaudière. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'Entente de partenariat régional en tourisme est un outil financier pertinent pour le développement touristique. C'est un plaisir pour moi de constater l'originalité des projets soutenus dans le cadre de cette entente. De telles initiatives permettront de concevoir des produits prometteurs pour le Québec, en plus de créer des emplois et d'engendrer des retombées économiques pour la destination québécoise. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Développer l'offre d'entreprises touristiques performantes et favoriser leur croissance, ajouter de nouvelles infrastructures de tourisme d'affaires, contribuer à une réflexion visant la réorganisation d'un musée, appuyer des investissements favorisant la pérennité de nos événements, voilà des objectifs qui confirment que ces sommes sont bien investies. La progression de la région touristique de Lanaudière se poursuit, et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir y contribuer en appuyant nos promoteurs, qui sont parmi les plus dynamiques. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« C'est un grand plaisir pour la Table des préfets, au nom des six MRC du territoire, de constater la vitalité du secteur touristique et de soutenir l'émergence de projets d'envergure pour la région. Les projets pour lesquels nous faisons l'annonce d'un soutien financier aujourd'hui contribueront assurément à faire rayonner la région de Lanaudière à l'extérieur de nos frontières et à attirer de nouveaux touristes chez nous. »

Louis-Charles Thouin, président de la Table des préfets de Lanaudière

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organismes Projets Coût total Aides financières 45 Degré Nord Modernisation du pavillon principal pour diversifier les activités de l'organisme et ouverture à l'année 375 000 $ 70 000 $ Auberge du Lac Taureau Construction d'un centre équestre, d'une piscine, d'un sauna et d'un gymnase, aménagement d'un tipi et d'une tente prospecteur et réaménagement du pavillon de la plage 278 239 $ 70 000 $ Ville de Joliette Construction d'un centre des congrès à Joliette 7 500 000 $ 80 000 $ Marché de Noël de L'Assomption Organisation du marché de Noël de L'Assomption 229 800 $ 6 000 $ Mémoire et Racines Tenue du 24e Festival Mémoire et Racines 426 597 $ 6 000 $ Musée Gilles-Villeneuve Étude de viabilité financière de l'agrandissement du musée 22 500 $ 8 350 $ Parc d'attractions Atlantide Construction d'une piscine à vagues 325 000 $ 70 000 $ Société de développement et d'animation de Mascouche Présentation du Festival Grande Tribu 146 900 $ 6 000 $

Rappelons qu'en juillet dernier, le ministère du Tourisme renouvelait l'EPRT avec Tourisme Lanaudière et ses partenaires régionaux à hauteur de 1 026 000 $, et ce, jusqu'en 2020. Plus précisément, Tourisme Lanaudière investira une somme équivalente à celle accordée par le ministère du Tourisme, soit 468 000 $, à laquelle s'ajoute un investissement de 90 000 $ provenant des MRC ou des services de développement économique de chacune des six MRC du territoire lanaudois : D'Autray, Joliette , L'Assomption, Les Moulins , Matawinie et Montcalm .





ce, jusqu'en 2020. Plus précisément, Tourisme Lanaudière investira une somme équivalente à celle accordée par le ministère du Tourisme, soit 468 000 $, à laquelle s'ajoute un investissement de 90 000 $ provenant des MRC ou des services de développement économique de chacune des six MRC du territoire lanaudois : D'Autray, , L'Assomption, , Matawinie et . Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et du Plan d'action 2016-2020.





Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Tourisme, suivez-nous sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 11:29 et diffusé par :