Le gouvernement du Canada annonce du nouveau financement pour mettre en oeuvre des mesures climatiques et d'efficience énergétique

OTTAWA, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Contribuer à améliorer l'efficacité énergétique des Canadiens est un élément important du plan d'action du Canada visant à faire croître l'économie tout en s'acquittant de ses engagements climatiques et en créant de bons emplois dans les collectivités de partout au pays.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé que le gouvernement du Canada fournira plus d'un milliard de dollars à partir du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone au cours des cinq prochaines années aux provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un investissement important prévu dans le plan du Canada sur la croissance propre et les changements climatiques, lequel aidera le Canada à atteindre l'objectif de 2030 de l'Accord de Paris. Ce fonds comporte deux volets :

le Fonds du leadership de 1,4 milliard de dollars, qui aidera les provinces et territoires à honorer leurs engagements à réduire la pollution par le carbone dans le cadre du plan du Canada sur le changement climatique;

sur le changement climatique; le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, qui soutiendra d'ambitieux projets qui peuvent être présentés par l'ensemble des provinces et des territoires, ainsi que par les municipalités, les organismes et gouvernements autochtones, les entreprises et les organismes sans but lucratif.

En s'appuyant sur les priorités qu'ils ont établies dans le plan du Canada sur la croissance propre et les changements climatiques, les provinces et territoires ont proposé des mesures concrètes pour les investissements au titre du Fonds du leadership visant à réduire la pollution par le carbone et à stimuler une croissance propre. Les provinces estiment que les projets dont il a été question dans l'annonce faite aujourd'hui pourraient créer jusqu'à 40 000 emplois dans des domaines comme la construction, d'autres métiers spécialisés et le génie.

Le Fonds du leadership, dans son ensemble, devrait permettre de réduire de plus de trois millions de tonnes la pollution par les gaz à effet de serre au Canada en 2030; cela équivaudrait à retirer près d'un million de voitures de la circulation cette année-là. Il s'agit d'une réduction des émissions environ équivalente à la réduction que nous prévoyons accomplir grâce à la réglementation proposée visant les véhicules et les moteurs lourds annoncée au printemps 2017.

Les provinces et territoires deviennent admissibles à recevoir de l'argent du Fonds du leadership lorsqu'ils adhèrent au plan du Canada sur la croissance propre et les changements climatiques, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le gouvernement fédéral lancera le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone en 2018.

Citations

« L'efficience énergétique est bénéfique à tous - elle aide les Canadiens à économiser de l'argent et elle diminue la pollution par le carbone. Je suis très heureuse de constater que nous travaillons en partenariat avec six provinces aujourd'hui afin d'investir dans l'efficience énergétique pour les maisons, les immeubles commerciaux et les fermes. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Chaque dollar dépensé dans des programmes d'efficacité énergétique produit entre quatre et huit dollars du PIB.

L'efficacité énergétique au Canada s'est améliorée de 25 % entre 1990 et 2014. Cette amélioration a permis d'éviter une pollution causée par le carbone de 85 millions de tonnes; les Canadiens ont ainsi économisé plus de 38 milliards de dollars.

Afin de mieux appuyer la mise en oeuvre du plan de lutte contre le changement climatique du Canada, le gouvernement fédéral investit 21,9 milliards de dollars en infrastructure verte. Les investissements iront dans des domaines prioritaires comme les interconnexions des réseaux d'électricité propre, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les projets visant à assurer le bon traitement des eaux usées.

Le Fonds du leadership contribuera à rendre les habitations et les bâtiments plus confortables et plus abordables, aidera les entreprises à innover et à avoir accès aux technologies nécessaires, et soutiendra les secteurs forestiers et agricoles afin d'améliorer la quantité de carbone captée par les forêts et les sols.

en 2030; cela équivaudrait à retirer près d'un million de voitures de la circulation cette année-là. Il s'agit d'une réduction des émissions équivalente à la réduction que nous prévoyons accomplir grâce à l'adoption de codes du bâtiment plus stricts d'ici 2030. Le Fonds du leadership contribuera à rendre les habitations et les bâtiments plus confortables et plus abordables, aidera les entreprises à innover et à avoir accès aux technologies nécessaires, et soutiendra les secteurs forestiers et agricoles afin d'améliorer la quantité de carbone captée par les forêts et les sols.

