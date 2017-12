Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet tourisme hivernal - Le gouvernement du Québec investit près de 1,5 M$ pour bonifier le tourisme hivernal du centre de glisse Vallée du Parc, dans la région de la Mauricie







SHAWINIGAN, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'octroyer une aide financière de près de 1,5 M$ au centre de glisse Vallée du Parc pour son projet de développement. Cette initiative totalise des investissements de près de 4,4 M$ dans la région de la Mauricie.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, en présence du directeur général du centre de glisse Vallée du Parc, M. Alain Beauparlant.

Concrètement, le montant investi permettra d'aménager cinq nouvelles pistes de ski, de remplacer la remontée mécanique de type « barre en T » par une chaise quadruple, d'améliorer le système de fabrication de neige artificielle, d'éclairer les nouvelles pistes de ski, d'éclairer la piste de luge alpine, d'agrandir le chalet afin d'y regrouper tous les services sous un même toit et de développer des produits complémentaires (anneau de glace, amélioration des pistes de ski de fond et de « fatbike »).

Le ministère du Tourisme accorde une aide financière de 1?420?000 $ provenant du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet 1 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal. À cela s'ajoute une aide financière de 41?250 $ versée dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme avec Tourisme Mauricie.

Citations :

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination de choix lorsque vient le temps de profiter des joies de l'hiver. Le projet de développement proposé par le centre Vallée du Parc concorde parfaitement avec les objectifs de la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du gouvernement du Québec en permettant de diversifier et de stimuler l'économie de la région de la Mauricie. Les ajouts et les améliorations qui seront réalisés par le promoteur favoriseront la création d'emplois dans la région et rejoindront un plus grand nombre d'amateurs d'activités hivernales, leur faisant ainsi vivre une expérience globale de la saison froide. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« La diversification de l'offre touristique est parmi les axes prioritaires de la planification stratégique de la région de la Mauricie. Avec les investissements annoncés, nous sommes convaincus que l'offre hivernale de la région vient de se bonifier. En ce sens, nous sommes fiers que le centre de glisse Vallée du Parc contribue à faire de la Belle d'à côté une destination hivernale de choix. »

Valérie Bourgeois, présidente de Tourisme Mauricie

Faits saillants :

Fondé en 1972, le centre de glisse Vallée du Parc offre aux visiteurs une variété d'activités : 20 pistes de ski éclairées en soirée, glissade sur tubes, luges alpines, sentiers de raquette et de « fatbike », camp de jour, boutique, location d'équipement, école de glisse, resto-bar et bar des jeunes.

L'investissement du gouvernement du Québec et de Tourisme Mauricie permettra, entre autres, de stimuler la création d'emplois, l'augmentation de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de cette saison unique.

