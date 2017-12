Développement économique en Estrie - Québec verse près de 162 000 $ pour soutenir trois entreprises innovantes de Sherbrooke







SHERBROOKE, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Par l'entremise du Programme de soutien à la valorisation et au transfert (PSVT), du Programme Exportation (PEX) et de la mesure Premier brevet, le gouvernement du Québec accorde 161 917 $ pour appuyer trois entreprises de Sherbrooke, soit Immune Biosolutions, DBO Expert et Physiopro.

Le député de Saint-François, M. Guy Hardy, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les trois projets concernés sont les suivants :

Entreprises Projets Investissements Aides financières Programmes Immune Biosolutions Élaboration d'un traitement d'immunothérapie contre le cancer du sein triple?négatif 201?568 $ 99?210 $ PSVT DBO Expert Participation à différentes foires et missions de prospection 133?000 $ 49?450 $ PEX Physiopro Conception d'une base roulante pédiatrique hybride, évolutive et ultra légère avec permutation de 6 à 4 roues 26?515 $ 13?257 $ Premier brevet

Citations :

« Plusieurs entreprises de notre région excellent dans leur domaine et réalisent des projets d'envergure qui génèreront des retombées importantes. Immune Biosolutions, DBO Expert et Physiopro sont des modèles de réussite, qui ont la capacité de s'illustrer ici comme à l'international. »

Guy Hardy, député de Saint-François

« L'innovation est un pilier important de notre croissance économique, et ce sont nos PME qui contribuent à créer de nouvelles perspectives vers une croissance plus durable et diversifiée. C'est pourquoi nous nous assurons de leur offrir tout le soutien adéquat pour leur permettre de se distinguer de la concurrence dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs. Il est donc primordial que les entreprises québécoises se modernisent et investissent dans la recherche et le développement. Le gouvernement s'engage à continuer de les soutenir. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« L'Estrie a tout le potentiel nécessaire pour s'imposer comme une région active économiquement, et nos entreprises le savent. En effet, avec les différents leviers gouvernementaux qui leur sont offerts, les entreprises d'ici disposent de tous les outils nécessaires pour assurer leur croissance et leur réussite. »

Luc Fortin, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Immune Biosolutions est une entreprise biotechnologique spécialisée dans la découverte et l'ingénierie d'anticorps de poulet humanisés ciblant des protéines difficiles avec un potentiel thérapeutique démontré.

est une entreprise biotechnologique spécialisée dans la découverte et l'ingénierie d'anticorps de poulet humanisés ciblant des protéines difficiles avec un potentiel thérapeutique démontré. Physiopro se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution d'aides techniques à la posture et à la mobilité. L'entreprise offre une gamme de produits hautement personnalisables, à la fine pointe de la technologie et entièrement produite au Canada .

se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution d'aides techniques à la posture et à la mobilité. L'entreprise offre une gamme de produits hautement personnalisables, à la fine pointe de la technologie et entièrement produite au . DBO Expert est une entreprise de distribution et d'innovation active dans l'assainissement des eaux usées. Elle distribue entre autres le produit Enviro?Septic, utilisé dans la réalisation d'installations septiques.

est une entreprise de distribution et d'innovation active dans l'assainissement des eaux usées. Elle distribue entre autres le produit Enviro?Septic, utilisé dans la réalisation d'installations septiques. Le PSVT vise à consolider le système d'innovation québécois ainsi qu'à renforcer la compétitivité des entreprises et de la société québécoises par l'innovation technologique, sociale ou organisationnelle issue de la recherche.

vise à consolider le système d'innovation québécois ainsi qu'à renforcer la compétitivité des entreprises et de la société québécoises par l'innovation technologique, sociale ou organisationnelle issue de la recherche. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) 2017?2022 , dévoilée le 12 mai 2017, prévoit une enveloppe supplémentaire de 5 millions de dollars dans le cadre du programme Premier brevet , afin de soutenir les entreprises québécoises innovantes dans leurs premières démarches de protection de leurs actifs en propriété intellectuelle.

, dévoilée le 12 mai 2017, prévoit une enveloppe supplémentaire de 5 millions de dollars dans le cadre du , afin de soutenir les entreprises québécoises innovantes dans leurs premières démarches de protection de leurs actifs en propriété intellectuelle. Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs. En 2016, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie québécoise de l'exportation 2016-2020, dotée d'une enveloppe de 536,8 millions, dont l'objectif est d'accompagner 4?000 entreprises dans leurs démarches d'exportation.

