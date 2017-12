Invitation à un point de presse - Boîtes de dons caritatives - Assez c'est assez!







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Depuis plusieurs années, des entrepreneurs privés ont inondé les municipalités de boîtes de récupération de vêtements. Cette situation a forcé les municipalités à réglementer la présence des boîtes sur leur territoire. Les organisations légitimes se sont conformées à la nouvelle situation et elles ont perdu beaucoup. Tellement perdu que la situation met en péril leur mission sociale.

Pendant ce temps, les entrepreneurs privés continuent d'opérer en contravention avec les règlements municipaux sans que les municipalités ne fassent appliquer leur règlementation. Deux poids deux mesures avez-vous dit? Parfaitement. Cette concurrence déloyale doit cesser. Les municipalités doivent intervenir et faire respecter leurs règlements afin que tous aient une chance égale.

Nous invitons les médias à un point de presse pour illustrer la situation aberrante qui a cours actuellement dans plusieurs municipalités de la grande région de Montréal.

Où : au coin du boulevard de la Concorde Est et du boulevard Goineau à Laval

Quand : le lundi 18 décembre à 11 h

À propos d'Entraide diabétique du Québec

Organisme à but non lucratif, Entraide diabétique du Québec (EDQ) oeuvre depuis 1994 à amasser des fonds en vue de soutenir financièrement les activités de Diabète Québec. Diabète Québec a pour mission de former, informer et d'assurer les services dans les régions, en plus de défendre les droits des personnes diabétiques et de favoriser la recherche.

À propos de la Fondation de la déficience intellectuelle Le Support

Depuis 30 ans, Le Support - Fondation de la déficience intellectuelle est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir financièrement les organismes qui viennent en aide aux personnes présentant une déficience intellectuelle et leur famille. Au fil des ans, la Fondation a donné près de 20 millions de dollars à différents projets partout à travers le Québec.

