OSSimTech poursuit sa croissance avec un octroi de 2,15 millions $ du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 15 Déc. 2017 /CNW Telbec/ - À l'heure où la simulation est devenue le cadre de référence pour la formation des professionnels de la santé, le gouvernement du Québec, par l'entremise du programme Créativité Québec, investit 2,15 millions $ dans OSSimTech, nouveau maillon de l'écosystème startup MedTech montréalais, qui développe des simulateurs de formations chirurgicales combinant réalité virtuelle et technologies haptiques.

« Cet apport financier est très significatif pour nous, indique André Blain, président d'OSSimTech. Il s'agit d'une belle reconnaissance de notre innovation, à la fois par la communauté médicale et les chirurgiens qui ont pu tester notre simulateur Sim-Ortho, mais aussi par les experts de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises. Nous sommes très honorés et fiers que ce grand projet répondant aux enjeux de la formation en chirurgies ouvertes pour sécuriser la pratique soit porté par une société émergente québécoise et que notre savoir et nos technologies de pointe soient reconnus et appliqués dans le monde entier. Le soutien du gouvernement du Québec permet à notre organisation de poursuivre sa croissance fulgurante local et à l'échelle internationale. Le programme Créativité Québec permet notamment aux opérations d'OSSimTech de prendre de l'expansion afin d'épauler le développement de ses simulateurs de chirurgie. »

« L'innovation constitue un levier essentiel à l'essor de notre économie et au rayonnement des entreprises, notamment sur les marchés internationaux, poursuit Dominique Anglade, vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique. OSSimTech a bien compris cet enjeu, et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de l'accompagner dans la réalisation de son projet novateur, qui permettra d'accroître la réputation d'excellence de l'industrie québécoise des sciences de la vie en matière d'innovation et de formation des professionnels de la santé. Grâce à des projets comme celui?ci, nous pourrons assurément atteindre notre cible, établie dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie, qui vise à positionner le Québec, d'ici 2027, parmi les cinq premiers pôles nord?américains dans ce secteur d'avenir. »

À propos d'OSSimTech

OSSimTech propose une plateforme innovante de formation immersive, mixant réalité virtuelle et technologies haptiques, et qui favorise l'acquisition et la consolidation du savoir et du savoir-faire (capacité? psychomotrice jumelée aux aptitudes pratiques et décisionnelles), pour la formation initiale et continue des chirurgiens orthopédiques. L'alliance des compétences cliniques, pédagogiques et technologiques fait d'OSSimTech une entreprise unique dont la mission est d'améliorer la formation en chirurgies ouvertes et de limiter les risques liés aux actes de soins chirurgicaux. Visitez notre site web : ossimtech.com

