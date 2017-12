Lancement de l'application mobile Salon de l'agriculture







SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration et l'équipe du Salon de l'agriculture sont fiers d'innover en procédant au lancement de la première application mobile pour un événement agricole au Québec. Réalisée en collaboration avec JEFO et RBC Banque Royale, l'application mobile Salon de l'agriculture est un outil au service des visiteurs et des exposants. L'application rend disponible de l'information sur le Salon de l'agriculture aux utilisateurs de téléphones intelligents, sous une forme et avec un contenu adapté à leurs besoins.

Pour la directrice générale du Salon de l'agriculture Mme Sophie Gendron : « Nous souhaitons être perçu comme un salon moderne, innovant et à l'écoute de ses clients. L'application mobile SalonAgri, nous permet aujourd'hui d'offrir un produit qui facilitera la communication entre le Salon, ses visiteurs et ses exposants. Il sera ainsi possible non seulement de préparer sa visite, mais également de prendre des notes et planifier une relation d'affaire. »

Pour la Directrice Marketing de Jefo Mme Emilie Fontaine : « Jefo tenait à être partenaire de la nouvelle application SalonAgri, car tout comme notre engagement corporatif, elle permet de vous faciliter la vie ! En permettant le partage de plus de contenu (écrit, lien web, vidéo) les visiteurs seront mieux outillés pour recueillir de l'information des différents exposants. Ceci se traduit également par une nouvelle source de financement pour Salon de l'agriculture afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et soutenir sa fondation! Jefo, qui offre des solutions naturelles pour le remplacement des antibiotiques et la performance des élevages, est fière d'avoir contribué au développement de ce projet!»

« RBC est une banque relationnelle axée sur l'innovation. En 2017, c'est plus de 20 applications bancaires qui ont été lancé afin de répondre aux attentes de nos clients. Nous sommes donc très fiers de collaborer à titre de commanditaire au lancement de cette application qui permettra d'enrichir l'expérience des visiteurs au salon », a mentionné Manon Théorêt, Vice-présidente, SFC, Agriculture et Agroalimentaire- Québec, RBC Banque Royale.

Organisme sans but lucratif, le Salon de l'agriculture appuie financièrement la formation de la relève agricole par l'intermédiaire de sa fondation. Elle remet ainsi annuellement des bourses à de jeunes étudiants et étudiantes méritants, d'institutions d'enseignement tant professionnel que collégial et universitaire. La Fondation soutient aussi des projets de recherche, l'organisation de colloques et de symposiums destinés à l'avancement de la science agricole, mais également divers organismes qui agissent en soutien et au développement du secteur agricole.

