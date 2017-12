À l'occasion du congrès World ATM Congress de 2018, contexte, contenu et contacts seront offerts pour façonner l'avenir de l'espace aérien mondial







ALEXANDRIA, Virginie, le 15 décembre 2017 /CNW/ - Les membres de la communauté de l'aviation mondiale sont invités à s'inscrire au congrès World ATM Congress de 2018, la plus importante conférence-exposition internationale au monde dédiée à la gestion du trafic aérien (ATM).

Les fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA), les chefs de file du secteur de l'aviation, les représentants gouvernementaux, les fabricants et les fournisseurs sont tous invités à participer au congrès World ATM Congress de 2018. Le congrès World ATM Congress qui se déroulera à Madrid du 6 au 8 mars 2018 présentera un aperçu inégalé sur les principaux enjeux du secteur de l'ATM. Aussi, une expérience pratique sur les tout derniers produits et toutes récentes innovations sera offerte et les participants auront l'occasion de discuter des récentes solutions aux défis de l'ATM.

L'événement prévoit attirer bien au-delà 7?500 participants provenant de 130 pays et territoires et plus. Le congrès World ATM Congress de 2018 accueillera plus de 80 fournisseurs de services de navigation aérienne, des organisations gouvernementales et des partenaires du secteur de l'aviation et plus de 220 exposants.

Le thème du programme du congrès est intitulé Rapidly Changing Skies - Around the World (La transformation aérienne rapide partout dans le monde). Ce thème explorera comment le secteur de l'ATM adoptera une occasion en or visant un changement proactif et transformationnel tout en surmontant les défis actuels. Des chefs de file du secteur de l'aviation de grande renommée, le Dr Olumuyiwa Benard Aliu (ICAO) et Eamonn Brennan (EUROCONTROL) prononceront des discours liminaires, tandis que Mme Nancy Graham (Graham Aerospace International) et M. David McMillan (ATM Policy Institute and Gatwick Airport) présideront des séances de haut niveau sur les opérations autonomes et le changement de partenariats. Le congrès inclura également de nouvelles discussions rapides et animées sur la transformation aérienne dans les régions.

Le congrès World ATM Congress de 2018 inclura six salles de formation dans son hall d'exposition de calibre mondial. La nouveauté cette année est la salle FABEC Ops, un forum dédié aux opérations de l'ATM et sur les défis uniques auxquels font face les utilisateurs de l'espace aérien. Plus de 100 heures de programmes seront fournies dans les salles, incluant les lancements et démonstrations de produits, les tables rondes, les résultats de recherches, et bien plus encore.

L'inscription est maintenant ouverte, offrant une inscription à tarif préférentiel allant jusqu'au 31 janvier 2018.

À propos du World ATM Congress

Le congrès World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) représente la plus importante conférence-exposition internationale au monde dédiée à la gestion du trafic aérien (ATM) qui attire plus de 7?500 personnes tous les ans.

Produit par CANSO en partenariat avec ATCA, le congrès World ATM Congress réunit les chefs de file mondiaux comme les concepteurs de produits, les experts, les parties prenantes et les fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA). Les leaders éclairés du secteur de l'aviation se réunissent pendant trois jours au cours desquels se déroulent des conférences, des démonstrations et lancements de produits, des clôtures de contrat et des possibilités de formation et de réseautage à Madrid, en Espagne.

