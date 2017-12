Le gouvernement du Canada lance un programme renouvelé pour appuyer l'intégration sociale des Canadiens handicapés







GATINEAU, QC, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer l'accessibilité et les possibilités dans les collectivités et les lieux de travail pour les Canadiens handicapés. Le ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kent Hehr, a lancé aujourd'hui un appel de déclaration d'intérêt dans le cadre du Programme de partenariats pour le développement social - composante Personnes handicapées (PPDS-PH) de 2017. L'appel est ouvert aux organismes sans but lucratif d'envergure nationale dont le mandat principal vise l'inclusion des personnes handicapées.

Il s'agit de la première étape d'un processus à deux étapes qui donnera lieu à un financement des dépenses de fonctionnement pour les organismes nationaux qui appuient l'inclusion des personnes handicapées.

Dans le cadre de ce processus concurrentiel, les organismes admissibles oeuvrant auprès des personnes handicapées sont invités à présenter leur déclaration d'intérêt d'ici le 10 janvier 2018.

Les organismes qui satisfont aux critères d'admissibilité (première étape) seront invités à présenter une proposition complète pour les dépenses de fonctionnement (deuxième étape) au plus tard le 31 mars 2018.

La composante « Personnes handicapées » du Programme de partenariats pour le développement social finance des projets qui soutiennent les organisations à but non lucratif dans leurs efforts pour accroître la participation et l'intégration des personnes handicapées dans tous les aspects de la société canadienne. Pour ce faire, les organisations comptent notamment déceler et faire connaître les pratiques exemplaires, mobiliser les partenaires communautaires et appuyer le développement d'outils et de ressources qui répondront aux besoins des personnes et de leur famille et des collectivités.



On invite les organismes à visiter la page Projets de développement social pour en apprendre davantage sur le processus de demande.

Citation

« Le Canada est à son mieux lorsque tout le monde est inclus; la société dans son ensemble en profite. Par l'intermédiaire de ce programme, le gouvernement du Canada appuie les projets qui visent à améliorer la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la vie, pour que tout le monde puisse bénéficier des mêmes occasions dans leurs collectivités et leurs lieux de travail. »

L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

Faits en bref

Le Programme de partenariats pour le développement social aide à améliorer la vie des enfants et de leurs familles, des personnes handicapées, et des autres Canadiens vulnérables. Le PPDS comprend deux composantes de financement : personnes handicapées, et enfants et leurs familles.

La composante Personnes handicapées du PPDS appuie des projets dont l'objectif est d'améliorer la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne.

En 2012, environ 14 % des Canadiens âgés de 15 ans ou plus, soit 1 Canadien sur 7, ont déclaré avoir une invalidité qui les limite dans leurs activités quotidiennes. On s'attend à ce que ce nombre augmente avec le vieillissement de la population.

Informations supplémentaires

Document d'information

Depuis le printemps 2016, le Programme de partenariats pour le développement social - composante Personnes handicapées (PPDS-PH) a fait l'objet d'un renouvellement de programme, lequel visait à concevoir un programme actualisé et pertinent pour la communauté des personnes handicapées qui appuie la capacité du secteur des personnes handicapées dans son ensemble. Aux fins de renouvellement, le Ministère a élaboré un cadre de rendement et de responsabilisation guidé en s'appuyant sur la rétroaction de la communauté des personnes handicapées. Ce cadre abordera les quatre objectifs suivants : l'équité, la transparence, la prévisibilité et la responsabilisation. Il offrira plus de stabilité et de prévisibilité opérationnelle.

Le PPDS-PH vise à :

appuyer l'élaboration et l'emploi de méthodes efficaces pour aborder les problèmes et les défis sociaux;

développer, échanger et appliquer des connaissances, des outils et des ressources qui répondent aux besoins des personnes, des familles et des collectivités;

entretenir des partenariats et des réseaux pour répondre aux problèmes sociaux actuels et émergents;

reconnaître et appuyer la capacité des organismes sans but lucratif à cerner et aborder les priorités en matière de développement social;

reconnaître et promouvoir les initiatives de mobilisation des collectivités (par exemple, le bénévolat, la responsabilité sociale d'entreprise, l'innovation par les organismes sans but lucratif, les partenariats, les coalitions).

Le processus de déclaration d'intérêt a pour objet d'inviter les organismes sans but lucratif d'envergure nationale admissibles - dont le mandat principal cadre avec les objectifs du PPDS-PH - et favorise l'intégration sociale des personnes handicapées à présenter une demande d'examen aux fins de financement des dépenses de fonctionnement.

Depuis sa création en 1998, la composante pour les personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social a versé 11 millions de dollars annuellement en financement sous forme de subventions et de contributions aux organismes afin d'appuyer des projets visant à améliorer la participation et l'intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne.

