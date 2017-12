Les membres du conseil d'administration de Banques alimentaires Canada nomment un nouveau chef de la direction







MISSISSAUGA, ON, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le conseil d'administration de Banques alimentaires Canada est très fier d'annoncer la nomination de Christopher (Chris) Hatch au poste de chef de la direction de Banques alimentaires Canada, à compter du 8 janvier 2018.

M. Hatch est actuellement directeur général de la Mississauga Food Bank, poste qu'il occupe depuis 2009. Il a joué un rôle déterminant dans l'exécution de bon nombre de projets de transformation innovants, dont le déménagement dans un nouvel entrepôt plus grand et la mise en oeuvre d'un système de gestion des stocks de pointe. Plus récemment, M. Hatch a lancé la première ferme aquaponique dans une banque alimentaire pour assurer que les bénéficiaires de la banque alimentaire locale puissent profiter de légumes et de poisson frais. Il est aussi actuellement membre du conseil consultatif sur la pauvreté et l'itinérance de la mairesse de Mississauga.

« Je suis ravi que Christopher se joigne à l'équipe de Banques alimentaires Canada à un moment aussi crucial pour l'organisme, dit Allan Cosman, président du conseil d'administration de Banques alimentaires Canada. Sa démarche innovatrice, son esprit d'entreprise et sa capacité à rassembler les gens insuffleront l'énergie nécessaire pour guider le réseau vers sa prochaine étape de croissance dans notre travail pour aider les Canadiens dans le besoin. »

Avant d'intégrer la Mississauga Food Bank, M. Hatch a mené une brillante carrière comme conseiller en gestion des ressources humaines. En tant que directeur chez Mercer et Towers Perrin, il a tenu des consultations avec un vaste réseau d'organismes à but non lucratif et multinationaux des quatre coins de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Orateur et auteur hors pair sur les questions de ressources humaines, il a été très largement cité dans de grandes publications d'affaires. M. Hatch est diplômé de la Southern Illinois University et du Trinity College à Hartford au Connecticut.

M. Hatch s'est vu remettre la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour son service dévoué à la communauté. Il a aussi participé à la construction de deux nouvelles maisons dans le sud de l'Ontario en tant que bénévole pour Habitat pour l'humanité.

Banques alimentaires Canada adopte un nouveau plan stratégique pour donner vie à sa vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. Au cours des prochaines années, M. Hatch sera chargé de renforcer la collaboration avec le réseau de plus de 550 banques alimentaires afin de répondre à leurs besoins en matière de capacité et d'infrastructure et d'accroître l'action collective pour venir en aide à plus de 800 000 personnes qui se tournent vers les banques alimentaires chaque mois.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada soutient un réseau unique de plus de 3 000 organismes alimentaires qui vient en aide à plus de 850 000 Canadiens par mois à l'échelle du pays. Chaque année, notre réseau distribue plus de 90 millions de kilogrammes de denrées essentielles, saines et de qualité. Il offre également des programmes sociaux pour encourager l'autosuffisance et préconise un changement de politique qui permettra de mettre fin à l'insécurité alimentaire au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.foodbankscanada.ca. Suivez Banques alimentaires Canada sur Facebook Facebook.com/FoodBanksCanada et Twitter @FoodBanksCanada.

