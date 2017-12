Programme Créativité Québec - 2,15 millions de dollars à OSSimTech pour la simulation virtuelle de chirurgies ouvertes







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Créativité Québec, un prêt de 2 150 000 $ à la startup montréalaise OSSimTech pour appuyer la réalisation d'un projet évalué à près de 3,3 millions de dollars.

L'initiative vise la conception d'une nouvelle application, qui sera intégrée au simulateur virtuel Sim?Ortho afin de permettre la simulation virtuelle de chirurgies ouvertes liées aux traumas orthopédiques. Ce logiciel intégrera, au même titre que les autres applications composant le Sim?Ortho, le ressenti du geste à la formation virtuelle, ce qui constitue une première sur le marché mondial des simulateurs médicaux.

La vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du président de l'entreprise OSSimTech, M. André Blain.

Citations :

« L'innovation est un levier essentiel à l'essor de notre économie et au rayonnement des entreprises, notamment sur les marchés internationaux. OSSimTech a bien compris cet enjeu, et c'est pourquoi nous sommes heureux de l'appuyer dans la réalisation de son projet novateur, qui permettra d'accroître la réputation d'excellence de l'industrie québécoise des sciences de la vie en matière d'innovation et de formation des professionnels de la santé. Grâce à des projets comme celui?ci, nous pourrons assurément atteindre notre cible, établie dans le cadre de la Stratégie québécoise des sciences de la vie, qui vise à hisser le Québec parmi les cinq pôles nord?américains les plus importants de ce secteur d'avenir d'ici 2027. »

Dominique Anglade, vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Le simulateur Sim?Ortho, conçu par OSSimTech, est le premier et l'unique simulateur virtuel de chirurgie ouverte orthopédique disponible à travers le monde, et nous sommes fiers que cette technologie novatrice ait été conçue ici, au Québec, par une startup montréalaise. C'est d'ailleurs avec enthousiasme que nous soutenons aujourd'hui l'optimisation de cette technologie. Un tel projet prouve encore une fois que le Québec et sa métropole sont des endroits de choix pour réaliser des investissements structurants dans le secteur des sciences de la vie. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Cet apport financier est très significatif pour nous. Il s'agit d'une belle reconnaissance de notre innovation, à la fois par la communauté médicale et par les chirurgiens qui ont pu tester le simulateur Sim-Ortho, mais aussi par les experts de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises. Nous sommes très honorés et fiers que ce grand projet répondant aux enjeux de la formation en chirurgie ouverte pour sécuriser la pratique soit porté par une société québécoise émergente et que notre savoir et nos technologies de pointe soient reconnus et appliqués dans le monde entier. Le soutien du gouvernement du Québec permet à notre organisation de poursuivre sa croissance fulgurante à l'échelle locale et internationale. En effet, grâce au programme Créativité Québec, les activités d'OSSimTech pourront notamment prendre de l'expansion, et ce, au bénéfice du développement de ses simulateurs de chirurgie. »

André Blain, président de l'entreprise OSSimTech

Faits saillants :

OSSimTech est une jeune entreprise innovante qui conçoit et développe des simulateurs d'opérations chirurgicales jumelant la réalité virtuelle et les technologies haptiques, permettant ainsi la formation de chirurgiens et de médecins résidents par une interaction sensorielle entre le réel et le virtuel. Sa mission est d'améliorer la formation en chirurgie ouverte et de limiter les risques liés aux soins chirurgicaux.

Le programme Créativité Québec vise notamment à soutenir les entreprises dans leurs démarches pour développer ou améliorer des produits ou des procédés novateurs.

vise notamment à soutenir les entreprises dans leurs démarches pour développer ou améliorer des produits ou des procédés novateurs. En mai dernier, le gouvernement du Québec a mis en place la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017?2027 - L'innovation prend vie, dotée d'une enveloppe de 205 millions de dollars. Pour connaître les objectifs et les mesures de cette stratégie, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/stratvieqc.

