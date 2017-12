André Juneau est nommé directeur général intérimaire de l'Autorité du pont Windsor-Détroit







OTTAWA, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui contribueront à créer de bons emplois pour la classe moyenne, à favoriser le commerce et la productivité et à assurer la croissance économique. Le pont international Gordie-Howe permettra une circulation des personnes et des biens plus rapide, plus simple et plus sécuritaire à l'un des passages frontaliers les plus achalandés entre le Canada et les États-Unis.

Au nom du gouvernement du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui la nomination d'André Juneau à titre de directeur général intérimaire de l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD), nomination qui prend effet le 14 décembre 2017.

Le premier directeur général de l'APWD, Michael Cautillo, a récemment démissionné de ses fonctions dans la société, après avoir été en congé pour raisons personnelles depuis le mois d'août. Pour que les progrès relatifs au projet du pont international Gordie-Howe se poursuivent, M. Juneau assumera le rôle de directeur général par intérim jusqu'à ce que le poste soit doté de façon permanente dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite dirigé par le gouvernement du Canada.

M. Juneau avait initialement été nommé membre intérimaire du conseil d'administration de l'APWD en février 2017. En octobre 2017, il a démissionné du conseil pour occuper le poste de chef des opérations et endosser les responsabilités liées aux activités courantes de l'APWD pendant l'absence de M. Cautillo.

Ayant joué un rôle de chef de file dans divers domaines tels que les relations intergouvernementales, les politiques en matière d'infrastructure et le processus décisionnel gouvernemental, ainsi qu'au sein de conseils d'administration du secteur public, M. Juneau possède une vaste expérience de la gestion de dossiers complexes. Ses connaissances approfondies du projet du pont international Gordie-Howe ainsi que le soutien du conseil d'administration de l'APWD lui permettront de veiller à ce que le projet avance rapidement au cours des prochains mois.

Citation

«?Nous nous réjouissons du fait que M. André Juneau occupe le poste de directeur général intérimaire de l'APWD tout en continuant de prodiguer des conseils judicieux et d'assurer la surveillance continue du projet du pont international Gordie-Howe. Le gouvernement du Canada s'est engagé à construire le nouveau pont, qui appuiera la croissance économique, en garantissant une circulation continue des personnes et des biens entre le Canada et les États-Unis.?»

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

L'APWD est une société d'État canadienne sans but lucratif qui administre le processus d'approvisionnement lié à la conception, à la construction, au financement, à l'exploitation et à l'entretien du pont international Gordie-Howe, situé entre Windsor ( Ontario ) et Détroit ( Michigan ). L'APWD est également chargée de surveiller et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau passage frontalier.

Le pont international Gordie-Howe établira une connexion directe avec les réseaux routiers existants des deux côtés de la frontière et comprendra une amélioration des infrastructures frontalières, ce qui permettra une circulation rapide et efficace des biens et des personnes tout en assurant la sécurité et la sûreté.

Des travaux liés au nouveau pont sont en cours des deux côtés de la frontière afin de préparer le site pour la construction. Le montant des travaux en cours sur les sites canadien et américain du projet s'élève à plus de 350 millions de dollars.

Le projet en est à la phase de l'approvisionnement et de la sélection du partenaire du secteur privé. L'APWD devrait annoncer le partenaire du secteur privé préféré en 2018, et la construction devrait commencer peu après.

