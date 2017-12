Aéroport Montréal-Trudeau : Conseils aux voyageurs pour la période des Fêtes







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'aéroport Montréal-Trudeau accueillera de nombreux voyageurs au cours de la période des Fêtes. Aéroports de Montréal (ADM) en profite pour rappeler quelques conseils pour rendre votre passage à Montréal-Trudeau des plus agréables.

Avant de partir

Profitez de nos nombreux services en ligne disponibles sur www.admtl.com pour partir la tête tranquille :

Vous pourrez y réserver votre stationnement d'avance pour sécuriser votre place et profiter de la proximité de nos stationnements et du même coup de tarifs avantageux.



Vous pourrez également réserver votre passage prioritaire au point de contrôle de sécurité aux départs des vols internationaux et domestiques, grâce au service gratuit SecurXpress

Au moment de préparer vos bagages, soyez vigilants : placez les cadeaux emballés dans les bagages enregistrés (bagages de soute). Si ce n'est pas possible, nous rappelons que les cadeaux placés dans les bagages à main (transport en cabine) ne doivent pas être emballés.

Assurez-vous de vérifier l'horaire de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport en consultant le site d'ADM ou en communiquant avec votre compagnie aérienne

Planifiez vos déplacements en conséquence, prenez le temps de vérifier l'état des routes et la circulation sur le réseau avant de vous diriger vers l'aéroport.

À l'aéroport

Plusieurs activités et surprises sont au programme cette année afin de vous faire vivre la magie des Fêtes. Que ce soit l'escouade de lutins qui se promèneront dans l'aérogare, les boîtes aux lettres qui permettent aux petits voyageurs d'envoyer une carte postale directement au Pôle Nord, les musiciens qui se chargent de l'ambiance musicale ou les restaurants et boutiques qui offrent des offres spéciales et de circonstance, tout est mis en place pour égayer votre passage à Montréal-Trudeau.

L'initiative Lire vous transporte permet de télécharger gratuitement le premier chapitre de plus de 80 livres numériques d'auteurs québécois, qui peuvent par la suite être empruntés sur le site de la BAnQ. Un espace détente douillet et confortable est également aménagé dans la jetée internationale et vous permet de profiter d'une petite lecture, avant votre départ.

Au retour

ADM, en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a procédé à l'installation de nouvelles bornes qui contribuent à réduire le temps d'attente et à simplifier le processus aux contrôles frontaliers. Pour gagner encore plus de temps à votre retour, téléchargez dès maintenant FrontièreCan, Déclaration électronique, l'application mobile connectée aux 100 bornes qui vous accueilleront à votre retour à Montréal!

Pour les accompagnateurs

Assurez-vous que le passager que vous venez chercher est bel et bien arrivé avant de vous diriger vers le débarcadère au niveau des arrivées. S'il n'y est pas encore, utilisez le stationnement d'attente CellParc. Vous pouvez y rester pour une durée maximale de 2 h et c'est gratuit!

Afin de faciliter le repérage des passagers, le débarcadère est divisé en 5 zones d'embarquement : A, B, C, D et E. Soyez attentif et donnez un point de rendez-vous précis.

