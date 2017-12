Indice Stars Allianz 5A - Lancement officiel de l'indice de la valeur commerciale des stars internationales du sport 2017







BEIJING, le 15 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Comment évaluer la valeur commerciale des stars du sport ? Stars Allianz a la solution. L'« Indice Stars Allianz 5A - Indice de la valeur commerciale des stars internationales du sport 2017 » (« Stars Allianz 5A Index - 2017 International Sports Stars Commercial Value Index ») a été récemment lancé avec le soutien de My Dream Fund de la China Youth Care Foundation.

Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. (« Stars Allianz ») a compilé l'indice Stars Allianz 5A à partir de l'écosystème 5A, qui a été créé en analysant et en comparant une quantité massive d'informations provenant d'une grande base de données. Cette base de données combine les résultats d'études de marché menées à long terme par des professionnels spécialisés dans les sports, les tables actuarielles, la recherche de données, la modélisation mathématique et le marketing avec les résultats de recherches et de tris de données.

Stars Allianz est un fournisseur global de services d'analyse et d'exploitation de données pour l'industrie du sport en Chine, fondé par des professionnels de l'industrie sous la direction des autorités responsables du développement de l'industrie du sport du pays. La société oeuvre principalement à la création et la conception de produits, l'investissement, la gestion de projets et le développement des affaires dans le secteur du divertissement sportif en Chine. Forte de nombreuses années d'expérience dans la recherche de marché, la société continue de tirer parti de ses ressources de haute qualité en développant sa présence et en se différenciant de ses homologues grâce à ses avantages inégalés.

Pour plus d'informations, contactez :

Stars Allianz

+86-10-5842-6873

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/619044/Stars_Allianz.jpg

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 10:07 et diffusé par :