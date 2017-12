Premier partenariat avec un réseau de stations-service - Le Circuit électrique et le Groupe Crevier dévoilent la première superstation universelle du Québec







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Moreau, accompagné de représentants du Circuit électrique et du Groupe Crevier, a dévoilé aujourd'hui à Beloeil un nouveau concept de superstation publique de recharge rapide universelle pour véhicules électriques dans un environnement qui offre une gamme complète de services à l'intention des utilisateurs. Les deux partenaires ont de plus annoncé leur intention d'équiper de bornes rapides une dizaine de stations-service au cours des deux prochaines années.

Située à la sortie 112 de l'autoroute 20, la plus achalandée du Québec, cette station-service de l'avenir offre quatre bornes rapides de 50 kilowatts permettant la recharge simultanée d'autant de véhicules. Conçue par l'entreprise québécoise Morelli Designers, la station dispose d'une configuration évolutive qui permet d'optimiser son installation. Ainsi, tant l'ajout de bornes supplémentaires que l'intégration de nouvelles technologies plus puissantes sont facilités. Le concept offre également une signature visuelle lumineuse, attrayante et facilement repérable.

Cette nouvelle station se veut un véritable laboratoire vivant : elle servira de banc d'essai pour les nouvelles technologies de recharge à mesure qu'elles deviendront disponibles (bornes de 100 kilowatts et plus, par exemple), ainsi que pour différents services complémentaires, comme la tarification dynamique. Elle permettra également de recueillir les commentaires des utilisateurs en vue d'améliorer au besoin les prochaines superstations.

Mentionnons que plusieurs entreprises québécoises ont collaboré à la réalisation de ce premier prototype de superstation, sous la direction du Circuit électrique. Ainsi, le module électrique centralisé de 200 kilowatts a été conçu et fabriqué par Automation R.L., de Varennes, la structure architecturale a été construite par ScèneÉthique, également de Varennes, et l'éclairage est l'oeuvre de Luxaz, de Brossard.

« Je me réjouis de l'inauguration de cette superstation de recharge rapide qui a vu le jour grâce à la vision du gouvernement du Québec, et au leadership d'Hydro-Québec et du groupe Crevier. Le déploiement de ce type d'infrastructure est le facteur le plus déterminant dans l'adoption des véhicules propulsés à l'électricité, un élément crucial si nous voulons atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et bâtir un nouveau Québec à faible empreinte carbone », mentionne Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

« Les besoins des automobilistes évoluent, et les réseaux de stations-service devront s'adapter et s'ouvrir aux nouvelles énergies afin de développer une offre multicarburants intéressante pour la clientèle, affirme Jean-François Crevier, président du Groupe Crevier. En s'engageant avec le Circuit électrique pour offrir des produits toujours plus innovateurs comme la première superstation de recharge rapide universelle, il est clair que nous souhaitons nous positionner dans cette ère de transition et lancer le message que nous considérerons toute nouvelle opportunité qui nous permettra de répondre à l'évolution des besoins de nos clients ! »

« Depuis le lancement du Circuit électrique en 2012, nous avons constamment lancé de nouveaux services, en ayant toujours comme priorité la qualité et la simplicité de l'expérience de nos membres. Avec cette superstation de recharge, nous souhaitons encore mieux répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques, qui nous ont demandé plus de bornes par site, et rassurer les futurs acheteurs quant à la disponibilité de notre réseau », souligne Steve Demers, vice-président - Développement des affaires d'Hydro-Québec.

À propos du groupe Crevier

Le Groupe Crevier est une entreprise familiale québécoise de troisième génération et un chef de file canadien dans la distribution d'énergies et de lubrifiants industriels. Fondée en 1945 par Émile Crevier, l'entreprise distribue aujourd'hui du carburant dans 220 stations-service au Canada. Elle agit également comme distributeur de produits pétroliers pour des clients commerciaux par l'entremise de ses divisions Ventes en gros et Carburants d'aviation. Le Groupe Crevier est également impliqué dans la distribution de produits lubrifiants tels que les huiles, les graisses et les fluides, et de produits connexes. Diverses acquisitions ont permis à l'organisation de distribuer ses produits à plus de 3 500 clients répartis dans sept provinces, d'un océan à l'autre.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte plus de 1 200 bornes de recharge publiques, dont une centaine de bornes rapides, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration, quelque 250 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 18 000 membres.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge des réseaux FLO et branché (eCharge Network du Nouveau-Brunswick).

