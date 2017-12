Négociation du secteur public - Entente de principe pour les professionnelles et professionnels de la Commission scolaire Kativik







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels de l'Ouest de Montréal (SPPOM-CSQ), ont conclu jeudi le 14 décembre dernier une entente de principe à la table sectorielle du personnel professionnel de la Commission scolaire Kativik.

« Plus de deux ans après le règlement des autres tables du secteur public, la FPPE-CSQ a enfin réussi à aller chercher des gains aux couleurs de la culture particulière de nos membres du Nord », a commenté la présidente de la FPPE-CSQ, Johanne Pomerleau.

En effet, malgré un départ très lent des négociations, les parties ont enfin pu parvenir à une entente, juste à temps pour les fêtes.

« Certains gains permettront d'attirer et de retenir davantage de professionnelles et professionnels dans le milieu scolaire, ce qui était le but que la Fédération s'était fixé en tout début de négociation. Les membres seront consultés dans les prochaines semaines sur cette entente de principe », conclut Carolane Desmarais, la présidente du SPPOM-CSQ.

On peut trouver plus de renseignements sur la négociation des professionnelles et professionnels de l'éducation au fppe.ca.

