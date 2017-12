Avis aux médias - Air Canada organisera une célébration pour Équipe Canada et fera une annonce spéciale







À l'attention des chefs de section photographique

TORONTO, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Air Canada organisera une célébration en l'honneur d'Équipe Canada le lundi 18 décembre 2017, en prévision des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang. La Société fera une annonce spéciale à ce moment-là.

Après la séance de photos dans le 787 Dreamliner d'Air Canada, des athlètes olympiques et paralympiques canadiens, ainsi que d'autres intervenants, seront disponibles pour donner des entrevues en compagnie de dirigeants d'Air Canada, du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien.

Date : Le lundi 18 décembre 2017

Heure : L'événement débute à 10 h et l'inscription des médias commence à 9 h (veuillez prévoir 20 minutes pour le contrôle de sécurité et l'enregistrement).

Lieu : 6420, Silver Dart Drive, Mississauga, entrée de la travée 8 (hangar d'Air Canada)

Athlètes participants :

Patrick Chan - athlète olympique, patinage artistique

- athlète olympique, patinage artistique Tessa Virtue et Scott Moir - athlètes olympiques, patinage artistique

et - athlètes olympiques, patinage artistique Cassie Sharpe - espoir olympique, ski acrobatique, demi-lune

- espoir olympique, ski acrobatique, demi-lune Mark Arendz : athlète paralympique, biathlon

Les entrevues des médias avec les athlètes et les dirigeants peuvent être réservées à l'avance en envoyant un courriel aux Relations avec les médias à media@aircanada.ca.

Un stationnement sera réservé pour les représentants des médias, et un service voiturier sera également offert sur place. Veuillez nous informer si vous avez besoin de places de stationnement pour les camions de transmission satellite, afin que nous vous en réservions.

