Région de la Capitale-Nationale - Rappel sur la circulation de véhicules hors route (motoneige, quad et moto hors route) dans les réserves fauniques







QUÉBEC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rappelle aux citoyens que la circulation avec un véhicule hors route (motoneige, quad et moto hors route) dans les réserves fauniques est restreinte et assujettie à certaines règles. La réglementation en vigueur a notamment pour but de favoriser la quiétude de la faune et d'assurer la sécurité des utilisateurs. La circulation en véhicule hors route est entre autres permise dans les cas suivants :

lorsque l'utilisateur emprunte des sentiers identifiés, balisés ou aménagés à cette fin;

lorsque l'utilisateur participe à une activité organisée conjointement par la SÉPAQ et le ministère;

lorsque l'utilisateur et ses accompagnateurs circulent pour pratiquer le piégeage, sur le territoire où il est locataire de droits exclusifs de piégeage dans cette réserve faunique.

Cet hiver, et plus particulièrement en début de saison, les agents de protection de la faune exerceront une surveillance accrue pour s'assurer du respect de ces dispositions, dans la réserve faunique des Laurentides, y compris le secteur Tourilli, et dans la réserve faunique de Portneuf.

Les personnes qui circulent en véhicule hors route à l'extérieur des sentiers balisés dans les réserves fauniques s'exposent à une amende minimale de 250 $, plus les frais de cour. Pour plus d'information, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service à la clientèle du Ministère au 1 877 346-6763.

Par ailleurs, les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage, ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/ ou en s'adressant au bureau de la protection de la faune le plus près (mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp). L'information demeure confidentielle en tout temps.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère, en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

MFFP_Quebec

Source :

Sylvain Carrier

Relationniste de presse

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 10:00 et diffusé par :