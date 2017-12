Fête des neiges de Montréal 2018 - Boule de neige et ses acolytes partent à l'aventure







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de souligner son 35e anniversaire, et pour remercier le public de sa fidèle participation à l'événement année après année, l'équipe de la Fête des neiges de Montréal a décidé de sortir de l'enceinte du parc Jean-Drapeau et d'aller jouer dehors le temps d'un week-end, à la rencontre des familles du Grand Montréal.

L'aventure de Boule de neige et de ses acolytes débutera ce week-end, alors qu'ils se rendront dans quatre des plus grands marchés de Noël de la grande région de Montréal pour célébrer l'arrivée de l'hiver et du temps des Fêtes. Avec leurs costumes flamboyants et leur charisme naturel, les personnages qui distinguent la Fête des neiges de Montréal de toutes les autres fêtes de quartier, feront plonger petits et grands dans la magie de l'hiver.

Jeux festifs et prise de photos sont prévus lors de cette tournée extérieure, qui promet d'en mettre plein la vue aux tout-petits.

Venez les rencontrer et vivre un moment magique!

Horaire du samedi 16 décembre 2017

11 h à 13 h

Marché de Noël et des Traditions de Longueuil

340, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

14 h 00 à 16 h 30

Noël dans le Parc (parc des compagnons de Saint-Laurent)

à l'angle des rues Mont-Royal et Cartier, Montréal

Horaire du 17 décembre 2017

11 h à 13 h

Grand Marché de Noël de Montréal

Place des arts, Montréal

14 h à 16 h 30

Village de Noël de Montréal

à l'angle des rues St-Ambroise et Atwater

Leur aventure se poursuivra le 24 janvier 2018 où ils rendront visite aux enfants malades du CHU Sainte-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour Enfants.

À PROPOS DE LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL

La Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons, est un événement familial extérieur qui se déroule sur 4 week-ends et qui a pour mission de faire découvrir et de célébrer les joies de l'hiver. Ce rendez-vous incontournable de l'hiver montréalais offre une programmation axée sur le plein air proposant une foule d'activités et de spectacles.

De retour au parc Jean-Drapeau du 20 janvier au 11 février 2018 pour une 35e édition, la Fête des neiges rassemble chaque année des milliers de visiteurs en quête d'une expérience hivernale unique.

La Fête des neiges de Montréal, présentée par Tim Hortons, est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Minute Maid, Coors Light, Lafleur, La Presse+, CKOI, Rythme FM, The Beat, 98.5 FM, Météomédia, Télé-Québec, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart. Ce projet bénéficie également de la participation financière de Tourisme Montréal.

Pour en savoir plus sur la Fête des neiges de Montréal, visitez parcjeandrapeau.com.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

