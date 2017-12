Déclaration de l'honorable Amarjeet Sohi concernant la démission du président-directeur général de l'Autorité du pont Windsor-Detroit







OTTAWA, le 15 déc. 2017 /CNW/ - « À titre de ministre responsable de l'Autorité du pont Windsor-Detroit, j'ai accepté la démission de Michael Cautillo du poste de président-directeur général de l'Autorité du pont Windsor-Detroit, démission qui est entrée en vigueur le 8 décembre 2017. M. Cautillo avait été nommé président-directeur général de l'Autorité en août 2014, poste qu'il était le premier à occuper. Avant de remettre sa démission, M. Cautillo était en congé autorisé depuis le 24 août 2017. »

« J'aimerais remercier Michael pour le travail qu'il a effectué en tant que premier directeur général de l'Autorité et le rôle qu'il a joué dans l'établissement de l'organisation et la mise en oeuvre du processus d'approvisionnement jusqu'à la sélection d'un partenaire du secteur privé pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation du nouveau pont international Gordie-Howe, l'un des projets d'infrastructure les plus importants réalisés au Canada, qui permettra d'accroître le commerce et d'assurer le déplacement sécuritaire des personnes à la frontière canado-américaine. »

« Je souhaite à M. Cautillo beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

