L'industrie du taxi salue la volonté du gouvernement de retourner à un écosystème d'affaires équitable

MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Partenariat pour la modernisation du Taxi au Québec (PMTQ) salue la réponse positive du ministre des Transports, André Fortin, à sa main tendue en annonçant aujourd'hui la création d'un comité qui déterminera le montant dû aux propriétaires de permis de taxi et des mesures visant la modernisation de l'industrie du Taxi. Le PMTQ réitère qu'il est important que le comité créé aujourd'hui puisse s'affairer à trouver une solution globale aux problématiques qui affligent l'industrie, dont notamment l'iniquité des solutions temporaires mises de l'avant jusqu'à maintenant.

Au sujet de la mesure de modernisation :

« Nous sommes très heureux que le gouvernement donne suite à nos demandes en annonçant la création d'un comité qui déterminera le montant dû aux propriétaires de permis de taxi et des mesures visant la modernisation de l'industrie du Taxi, dans la mesure où il s'agit d'un premier pas pour le futur de l'industrie du taxi. Il est important de ne pas confondre les mesures de modernisation avec les mesures de compensation ou encore la négociation plus large qui doit prendre place dans les prochaines semaines », a déclaré Me Marc-Antoine Cloutier, associé chez Deveau Avocats et négociateur en chef de l'industrie du taxi.

Au sujet de l'annonce de la création d'un comité de travail sur la compensation :

Pour le PMTQ les mesures de modernisation de l'industrie, le plan de compensation en faveur des propriétaires sur la perte de valeur du permis et la négociation du cadre moderne, véritablement équitable et permanent pour l'industrie du taxi sont indissociables.

« Le gouvernement pose un geste important aujourd'hui en reconnaissant l'impact négatif des décisions prises dans le passé sur les compagnies, propriétaires de permis et chauffeurs de taxi qui ont fait confiance au Québec en investissant dans un permis de taxi et nous sommes très heureux que le ministre des Transports prenne action sérieusement afin que nous puissions évaluer la perte correctement et négocier, nous l'espérons, un règlement complet des procédures entreprises et des futures politiques publiques en matière de transport de personnes au Québec », a souligné Me Cloutier suivant l'annonce fait par le ministre des Transports aujourd'hui.

Me Cloutier souligne cependant que l'industrie n'acceptera pas l'ouverture du marché sans contrainte en échange de la compensation. « Il nous faut à la fois trouver le juste équilibre quant à la valeur du permis, indemniser les chauffeurs et les propriétaires et négocier un nouveau cadre qui permettra aux chauffeurs de taxi de gagner correctement leur vie. Nous sommes confiants d'y parvenir avec la nouvelle ouverture du ministre des Transports et le sérieux qu'il démontre. Nous avons des solutions concrètes à proposer qui seront également appréciées des consommateurs québécois et qui, nous l'espérons, pourront également être sanctionnées par les juges saisis des recours entamés », a ajouté Me Cloutier.

Le PMTQ regroupe le Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi (CPCDIT), le Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM), l'Association haïtienne des travailleurs du taxi (AHTT), le Regroupement des travailleurs autonomes Métallos (RTAM) ainsi que l'entreprise Taxelco qui est propriétaire de Téo Taxi, Taxi Hochelaga et Taxi Diamond

