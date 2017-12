Le Canada et le Québec appuient un meilleur service de transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal







SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent qu'investir dans les infrastructures de transport en commun est fondamental pour la croissance économique, la réduction de la pollution atmosphérique et la création de collectivités inclusives où chacun a accès aux services publics et à des possibilités d'emploi.

La députée fédérale de Rivière-des-Mille-Îles, Mme Linda Lapointe, le député fédéral de Thérèse-De Blainville, M. Ramez Ayoub, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine Saint-Pierre, ainsi que le député d'Argenteuil, M. Yves Saint-Denis, ont annoncé aujourd'hui un investissement de près de 25,7 millions de dollars pour la réalisation d'un projet de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et de 15 projets du Réseau de transport métropolitain (RTM), somme provenant du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun. Le gouvernement du Canada investira plus de 14,2 millions de dollars dans ces projets et le gouvernement du Québec accordera une aide financière de plus de 11,4 millions de dollars. L'ARTM complétera le financement.

Parmi les projets qui bénéficieront de cette contribution, on compte la construction de bâtiments de services pour la clientèle du RTM, qui comprendraient, entre autres, une aire d'attente, une billetterie extérieure et une station de réparation pour les vélos. On prévoit également la mise en place de mesures relatives au système d'information qui permettront de réduire les coûts et d'améliorer les services offerts aux usagers en optimisant le réseau. Par ailleurs, l'aide financière rendra possible la mise à jour de l'application mobile Chrono qui permet aux usagers de bien planifier leurs déplacements.

Une fois terminés, ces travaux rendront le système de transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal plus fiable, efficace et inclusif, répondant ainsi aux besoins immédiats de la communauté tout en prévoyant une augmentation future de l'achalandage.

« Le gouvernement du Canada investit dans des projets qui contribuent à bâtir des collectivités durables tout en favorisant le développement économique et la croissance de la classe moyenne. Les projets de transport en commun annoncés aujourd'hui permettront d'améliorer les temps de déplacement, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter l'expérience globale des usagers, préparant ainsi la région métropolitaine de Montréal à sa croissance future. »

La députée fédérale de Rivière-des-Mille-Îles, Mme Linda Lapointe

« Je suis heureux de souligner la contribution du gouvernement du Canada aux projets qui encourageront les résidents de la Rive-Nord de Montréal à adopter des solutions de transport plus durable. Entre autres, l'ajout de vélostations aux stations de trains de banlieue à Sainte-Thérèse et à Terrebonne favorisera l'accès des cyclistes aux équipements de transport collectif. Investir dans le transport en commun contribue à transformer la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent afin de leur permettre de passer plus de temps en famille. »

Le député fédéral de Thérèse-De Blainville, M. Ramez Ayoub

«?Je suis heureuse d'annoncer ces investissements du gouvernement du Québec, du Canada et de l'ARTM qui favoriseront le maintien, l'amélioration et le développement des infrastructures du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Cela améliorera très certainement la fluidité des déplacements et l'expérience des usagers de la Rive-Nord.?»

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine Saint-Pierre

« Le développement des transports collectifs, actifs et alternatifs est un des principaux enjeux de la région métropolitaine de Montréal, je suis donc très heureux que notre gouvernement soutienne des projets qui rendront notre réseau de transport en commun plus fiable et plus efficace. »

Le député d'Argenteuil, M. Yves Saint-Denis

« L'Autorité régionale de transport métropolitain est heureuse de participer au financement d'immobilisations qui permettront d'améliorer la mobilité et l'efficacité des déplacements en transport collectif et actif sur le territoire. Les investissements annoncés aujourd'hui nous donneront l'occasion de poursuivre notre collaboration avec le RTM dans le développement d'outils technologiques et de projets qui auront un impact positif sur l'expérience des clients qui utilisent les services de transport collectif. »

Le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain, M. Paul Côté

« Nous nous réjouissons de l'importance des investissements accordés par les gouvernements du Canada et du Québec aux projets du Réseau de transport métropolitain. L'investissement accordé aux projets du RTM nous permettra notamment d'apporter des améliorations importantes à l'information transmise à la clientèle et à l'application mobile, de construire des bâtiments de service et des vélostations pour répondre aux besoins de la clientèle, et d'amorcer, à l'étape des plans et devis, un projet de construction d'une gare à Mirabel. »

Le directeur général et président du Réseau de transport métropolitain, M. Raymond Bachant

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De cette somme, 25,3 milliards de dollars seront consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement du Québec prévoit investir, par l'intermédiaire du Plan québécois des infrastructures, plus de 91,1 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, notamment en éducation, en santé et en transport, afin d'améliorer la qualité de vie des familles et de créer des conditions favorables à l'innovation et à la croissance économique.

Le Canada et le Québec appuient un meilleur service de transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal

Investissement totalisant près de 25,7 millions de dollars

Fonds pour l'infrastructure de transport en commun

Les gouvernements du Canada et du Québec investissent 1 597 500 $ dans un projet de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et 24 091 675 $ dans 15 projets du Réseau de transport métropolitain visant l'amélioration des déplacements, la réduction de la pollution atmosphérique, le renforcement des collectivités et la croissance de l'économie régionale.

Le gouvernement du Canada verse une contribution de 14 271 764 $ pour ces 16 projets, ce qui représente 50 % des coûts admissibles totaux et le gouvernement du Québec verse une somme de 11 471 411 $, ce qui constitue 40 % des coûts admissibles totaux. L'ARTM complétera le financement.

Projet de l'Autorité régionale de transport métropolitain

Nom du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

de l'ARTM Date de

commencement

prévue Application mobile - V2 887 500 $ 710 000 $ 177 500 $ 1er septembre 2017

Projets du Réseau de transport métropolitain

Nom du projet Financement fédéral Financement provincial Financement de l'ARTM Date de commencement prévue Construction de bâtiments de services pour la clientèle 3 750 000 $ 3 000 000 $ 750 000 $ 1er septembre 2017 Chrono Phase 6 - Solutions pour la planification opérationnelle et la gestion du transport adapté 2 567 500 $ 2 054 000 $ 513 500 $ 1er avril 2017 Mesures STI et information clients --Chrono Phase 5 2 362 500 $ 1 890 000 $ 472 500 $ 1er avril 2017 Ajout de 2 vélostations 767 500 $ 614 000 $ 153 500 $ 1er mai 2018 Mesures STI et information clients --Chrono Phase 4 - Évolution et ajout de fonctionnalités 725 000 $ 580 000 $ 145 000 $ 1er avril 2016 Construction d'une gare à Mirabel - phase de plans et devis 665 000 $ 532 000 $ 133 000 $ 31 mars 2018 CRM (''customer relationship management'') -- Standardisation de gestion des services à la clientèle 555 000 $ 444 000 $ 111 000 $ 1er octobre 2017 Réhabilitation des voies au Centre d'entretien Lachine 472 542 $ 378 033 $ 94 508 $ 1er avril 2017 Mesures favorisant la sûreté sur le RTM -- Flotte de véhicules 459 375 $ 367 500 $ 91 875 $ 1er avril 2016 Réhabilitation du quai Vendôme - CUSM 341 250 $ 273 000 $ 68 250 $ 1er janvier 2017 Analyse et plan d'affaires développement Wi-Fi 335 000 $ 268 000 $ 67 000 $ 1er septembre 2017 Uniformisation de la signalétique 250 000 $ 200 000 $ 50 000 $ 1er septembre 2017 Construction d'une gare à Mirabel (avant-projet préliminaire) 73 597 $ 58 878 $ 14 719 $ 1er juin 2016 Acquisition d'un système de pyrolance pour le véhicule de prévention incendie 42 500 $ 34 000 $ 8 500 $ 1er avril 2016 License VISSIM 17 500 $ 14 000 $ 3 500 $ 1er juin 2016

