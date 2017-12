L'ESMO publie un nouvel exposé de position sur les soins de soutien et palliatifs







L'ESMO, la plus grande organisation professionnelle pour l'oncologie médicale, a publié un exposé de position sur les soins de soutien et palliatifs, attirant l'attention sur les disparités croissantes et changeantes entre les besoins des patients atteints de cancer et la provision réelle des soins centrés sur les patients.

« De nouvelles études montrent qu'il pourrait y avoir un écart entre ce que les médecins considèrent comme important pour les patients et ce dont les patients ont réellement besoin. Avec cet exposé de position, nous avons souhaité attirer l'attention sur le fait qu'en plus d'un traitement anti-tumoral, les patients atteints de cancer ont besoin d'un soutien physique, psychologique, social, et spirituel, à chaque étape de la maladie, dès le diagnostic », a déclaré Karin Jordan, coordinatrice du corps professoral de l'ESMO et principale auteure de l'exposé.

Matti Aapro, co-auteur et ancien président de la MASCC, a commenté : « Des études récentes montrent que les soins de soutien et palliatifs améliorent non seulement le traitement, mais contribuent également à une meilleure utilisation des ressources existantes, tout en évitant les gaspillages et en réduisant potentiellement le coût du traitement. »

Les résultats déclarés par les patients devraient être fortement encouragés car il a été montré qu'ils sont associés à une meilleure qualité de vie, à des hospitalisations moindres et même à une survie accrue, comparativement aux soins habituels.

« Nous espérons que cet exposé contribuera à développer une culture et une acceptation généralisée des soins de soutien et palliatifs à l'échelle mondiale », a ajouté M. Aapro. « Les besoins élémentaires des patients comme le soulagement de la douleur ne sont pas encore largement satisfaits. L'éducation est vitale pour s'assurer que les soins de soutien essentiels soient accessibles pour tous les patients atteints de cancer, partout. »

Contenu de l'exposé de position de l'ESMO :

Interventions et formations clés de soins centrés sur les patients

Soins de fin de vie

Rôle des équipes pluridisciplinaires

Intégration des ressources de soins de santé

Recherche et ressources dans les soins de soutien et palliatifs

Article complet : http://bit.ly/2AiD5qG

L'ESMO est la plus grande organisation professionnelle pour l'oncologie médicale. Comptant 17 000 membres professionnels en oncologie de 150 pays à travers le monde, l'ESMO est la société de référence en matière d'informations et d'éducation en oncologie.

