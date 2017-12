Le spécialiste de solutions en analyse environnementales H2Lab pourra augmenter sa productivité et poursuivre sa croissance







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 100 000 $ à une entreprise innovante de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'entreprise H2Lab pourra améliorer l'efficacité de ses opérations et assurer l'expansion et l'amélioration de sa productivité grâce à un financement de 107 914 $ consenti par Développement économique Canada pour les régions du Québec.

La contribution remboursable a été annoncée aujourd'hui par le député d'Argenteuil-La Petite-Nation et Secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées, Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Les fonds, consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC, permettront à H2Lab, entreprise reconnue pour son expertise en matière d'analyses environnementales complexes, de procéder à l'acquisition de nouveaux équipements spécialisés dédiés à la réalisation d'analyses et destinés aux entreprises minières.

Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. En ce sens, le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Citations

« En soutenant H2Lab, le gouvernement du Canada permet à la PME de se doter de l'équipement nécessaire au développement de technologies et de procédés novateurs, au bénéfice des entreprises canadiennes du secteur minier. Celles-ci pourront ainsi miser sur l'innovation, véritable moteur économique et pilier de la croissance dont profitent les collectivités. »

Stéphane Lauzon, député de Argenteuil--La Petite-Nation (Québec) et Secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées

« Notre engagement à prendre des mesures pour assurer la croissance de l'économie en aidant les acteurs de la chaîne de valeur du secteur minier à devenir plus novateurs, concurrentiels et prospères, se concrétise dans notre soutien à l'innovation pour le développement des technologies de pointe. Ces investissements permettront à ce secteur économique clé de demeurer une source importante d'emplois, de commerce et d'innovation au Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Ce projet nous aidera à consolider notre position de spécialiste en matière d'analyse environnementale. Notre leadership entrepreneurial, nos récents efforts de commercialisation et l'acquisition de nouveaux équipements nous permettront d'élargir notre offre de service et d'augmenter notre capacité analytique afin de répondre à la demande d'une clientèle grandissante. »

Roger Turmel, directeur des opérations, H2Lab

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

