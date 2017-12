Une illumination finale historique pour le Grand sapin de Sainte-Justine







146 749 lumières d'espoir font briller le 10e anniversaire

MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - C'est ce soir que les enfants hospitalisés, leurs familles, le personnel du CHU Sainte-Justine et les partenaires de la campagne ont pu célébrer l'illumination finale de la 10e édition du Grand sapin de Sainte-Justine. La grande chaîne de solidarité qui a uni les Québécois ces derniers jours aura permis de faire briller cette année un nombre inégalé de 146 749 lumières d'espoir, livrant ainsi un vibrant message de réconfort aux enfants et familles qui passeront les fêtes à l'hôpital. Brillant de mille feux, l'arbre demeurera illuminé pour eux jusqu'en janvier prochain.

En faisant de cette dernière illumination la plus lumineuse de toute l'histoire du Grand sapin de Sainte-Justine, le Québec tout entier a fait honneur au 10e anniversaire du Grand sapin et aux coeurs que celui-ci apaise tous les ans. C'est avec fébrilité que Marie-Soleil Michon et Sébastien Benoit du 105,7 Rythme FM ont dévoilé ces résultats lors de l'émission Des hits dans l'trafic, diffusée en direct du CHU Sainte-Justine.

« Depuis dix ans, nous n'avons cessé de viser toujours plus haut. Encore cette année, nous constatons la grande générosité des Québécois et le Grand sapin, ainsi illuminé, en est un symbole fort », a déclaré Mme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. « Ensemble, les donateurs de la Fondation CHU Sainte-Justine, les auditeurs de Rythme FM, ainsi que les clients des épiceries Metro et magasins Brault & Martineau ont permis de surpasser l'objectif record de l'an dernier, faisant de cette 10e édition la plus lumineuse d'entre toutes! », a-t-elle ajouté.

Des partenaires lumineux

Grâce à la collaboration et à l'engagement de ses généreux partenaires, le Grand sapin de Sainte-Justine brille comme jamais il n'a brillé! La Fondation CHU Sainte-Justine tient à remercier son fidèle complice, Rythme FM, diffuseur officiel de la campagne depuis ses débuts, ainsi que son partenaire principal des 4 dernières années, Metro, dont l'incroyable mobilisation des clients et membres du personnel répartis à travers ses 201 épiceries Metro et Metro Plus du Québec, a permis d'illuminer plus de 40 000 lumières!

La Fondation salue également l'engagement de ses précieux collaborateurs MEGAmc, membre de la famille Mattelmd, Brault & Martineau, Québecor, Vidéotron et Trio Orange, qui, par l'entremise de diverses initiatives, ont largement contribué au succès de la campagne.

Bien sûr, le Grand sapin n'aurait été aussi éclatant et empreint de magie sans l'apport important de la communauté artistique, qui s'est massivement mobilisée afin d'offrir aux enfants hospitalisés de doux moments lors des illuminations quotidiennes.

La Fondation CHU Sainte-Justine tient enfin à remercier du fond du coeur les familles, membres du personnel du CHU Sainte-Justine, ainsi que les donateurs et auditeurs de Rythme FM issus de partout au Québec, pour leur contribution extraordinaire permettant l'accomplissement sans précédent de cette magnifique chaîne de solidarité.

Offrez des lumières jusqu'à la fin de l'année

Le Grand sapin de Sainte-Justine continuera de briller pour les enfants durant toute la période des fêtes. Offrez-leur votre soutien et réconfort en achetant des lumières en ligne au coût de 5 $ chacune via legrandsapin.org, ou en textant le mot SAPIN au 45678.

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. fondationsaintejustine.org

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 09:21 et diffusé par :