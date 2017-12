Avis aux médias - Industrie du taxi : Me Marc-Antoine Cloutier commentera l'annonce du ministre André Fortin ce matin

Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent qu'investir dans les infrastructures de transport en commun est fondamental pour la croissance économique, la réduction de la pollution atmosphérique et la création de collectivités inclusives où...

Me Marc-Antoine Cloutier, associé chez Deveau Avocats et négociateur en chef de l'industrie du taxi sera disponible sur place et par téléphone pour commenter l'annonce concernant la modernisation de l'industrie du taxi que fera le ministre des...