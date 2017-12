Ressources Cartier Inc. octroie des options d'achats d'actions







VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 15 déc. 2017) - Ressources Cartier Inc. (TSX CROISSANCE:ECR) (« Cartier» ou la « Société ») annonce que le conseil d'administration de la société a autorisé, le 14 décembre 2017, l'octroi d'un total de 1 200 000 options d'achat d'actions aux administrateurs, dirigeants, et un employé de la Société. En conformité avec le régime d'options d'achat d'actions, chacune des options octroyées permettra au détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0.19 $ l'action au plus tard le 13 décembre 2022.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

