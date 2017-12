Les candidatures sont ouvertes pour le Concours canadien de journalisme







TORONTO, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme (CCJ) accepte actuellement les candidatures pour les prix d'excellence de 2017.

Les candidatures doivent être soumises dans chacune des 21 catégories entre le 15 décembre 2017 et le 15 janvier 2018.

Pour être admissible, une candidature doit d'abord avoir été publiée en 2016, en français ou en anglais, par un quotidien canadien (sur papier, en ligne, sur mobile ou tablette) ou par une publication en ligne qui répond aux critères établis par le conseil des gouverneurs du CCJ conformément aux règles du concours, qui peut être trouvé ici.

Voici les changements applicables au concours de cette année :

La catégorie Photographie de reportage d'actualité a été éliminée et une nouvelle catégorie, Portfolio/Essai photographique, a été créée. Les candidats dans cette catégorie peuvent soumettre jusqu'à 10 photos : soit un groupe d'images non reliées publiées sur une période donnée ou un reportage ou essai photographique sur un seul sujet ou thème, publié au même moment. Vous pouvez trouver ici la description complète de la catégorie.





Même si les lettres de présentation ont toujours été permises, les candidats sont maintenant fortement encouragés à fournir de telles lettres d'appui contenant pour les juges de l'information utile qui peut ne pas être apparente à partir de la candidature elle-même, soit par exemple les circonstances à l'origine du travail, les défis particuliers qu'a posés la production du travail et les ressources qui étaient à la disposition du média produisant le travail. Vous pouvez trouver ici les directives complètes du concours.





L'option pour les juges de choisir un troisième finaliste, en plus du gagnant, dans certaines catégories a été éliminée. Les juges choisiront un gagnant et deux finalistes dans toutes les catégories.





Les règles concernant l'admissibilité des candidatures de même que le travail ayant bénéficié de financement, implication ou appui de l'extérieur ont été révisées. Vous pouvez trouver ici les règlements touchant les candidatures.





Les organisations qui ne sont pas admissibles à la catégorie du Reportage à caractère local ont été identifiées dans la description de cette catégorie. Les candidats au Reportage à caractère local doivent maintenant acquitter les frais usuels de candidature. Vous pouvez trouver ici la description complète de la catégorie.

Il s'agit de la 69e année du concours, qui a été créé en 1949 pour encourager et reconnaître les meilleures réalisations du journalisme pratiqué dans les quotidiens au Canada. L'identité des finalistes sera annoncée à la mi-mars et on dévoilera le nom des lauréats lors du gala qui se tiendra le vendredi 4 mai 2018 à Toronto.

Les frais d'inscription sont de 40 $, plus TVH par candidature pour les organisations de la liste des bienfaiteurs et de 50 $, plus TVH, par candidature pour les autres participants.

Plus d'informations sur le programme de récompenses peuvent être trouvés ici :

Concours canadien de journalisme : http://nna-ccj.ca/fr/

Règlements du concours : http://nna-ccj.ca/fr/reglements-du-concours/

Catégories de participation : http://nna-ccj.ca/fr/categories-de-participation/

Instructions et directives sur les candidatures : http://nna-ccj.ca/fr/conseils-de-participation/

Comment s'inscrire : http://nna-ccj.ca/fr/comment-sinscrire-2/

Comment soumettre vos participations : http://nna-ccj.ca/fr/comment-soumettre-vos-participations/

