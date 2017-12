EXFO inc., qui détient 33,1 % du capital d'Astellia, annonce l'ouverture de son offre publique d'achat volontaire sur le solde des actions Astellia







Le prix offert par action Astellia est de 10 euros .

L'offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), qui a fait connaître qu'elle sera ouverte pendant une période de 25 jours de bourse, soit du 15 décembre 2017 au 23 janvier 2018 inclus.

RENNES, France et QUEBEC, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Suite aux acquisitions réalisées hors marché de 33,1 % du capital d'Astellia (« Astellia ») (code ISIN : FR0004176535 - mnémonique ALAST), EXFO inc. (« EXFO ») (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF), la référence de tests, de la surveillance et de l'analyse de réseaux annonce l'ouverture de son offre publique d'achat volontaire visant le solde des actions Astellia, leader mondial de l'analyse de la performance des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, non détenues par EXFO.

L'offre est proposée au prix de 10 euros par action Astellia, soit le même que celui proposé par EXFO dans le cadre des acquisitions hors marché. Il est rappelé que le prix de 10 euros par action Astellia représente notamment une prime de 44,7 % par rapport au cours de clôture de l'action Astellia le 30 août 2017 précédant l'annonce de l'acquisition hors marché et de 56,7 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 12 derniers mois. La transaction valorise l'intégralité du capital d'Astellia (sur une base pleinement diluée) à environ 25,9 millions d'euros.

Après examen du rapport établi par Associés en Finance ayant conclu au caractère équitable du prix de l'offre d'un point de vue financier pour les actionnaires de la société, l'offre a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration d'Astellia, qui a décidé de recommander à ses actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre.

L'offre, qui a été déclarée conforme par l'AMF le 12 décembre 2017, sera ouverte pendant une période de 25 jours de bourse, du 15 décembre 2017 au 23 janvier 2018 inclus. Si à l'issue de l'offre les conditions sont réunies, EXFO a l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire des actions Astellia restant en circulation à un prix identique à celui de l'offre.

Des engagements d'apport à l'offre ont été conclus avec CM-CIC Capital Privé et CM-CIC Investissement portant sur leur participation de 8,5 % du capital d'Astellia.

« Notre ambition est de pouvoir combiner les deux sociétés et créer ainsi un nouveau leader mondial dans l'industrie des systèmes d'analytics et d'assurance de services » mentionne Germain Lamonde, Fondateur et Président exécutif du conseil d'administration d'EXFO. « La combinaison de nos bases de clients, de nos technologies et compétences complémentaires ainsi que nos cultures communes permettront le développement de solutions et services innovants dans un marché vaste en évolution rapide, le tout dans le meilleur intérêt de l'ensemble de nos clients, employés et actionnaires. »

« Nous sommes très satisfaits que EXFO procède à l'ouverture de l'offre publique après l'ensemble des étapes qui ont fait suite à l'acquisition amicale de nos actions de fondateurs, et notamment les avis très favorables exprimés par notre Conseil d'administration et par nos salariés à travers leur Comité d'Entreprise. Nous sommes totalement convaincus de l'intérêt stratégique et des complémentarités commerciale, de territoire et technologique de ce rapprochement pour ouvrir une nouvelle page de développement dans l'intérêt de nos équipes dans un groupe de dimension mondiale », indique Christian Queffelec, Président d'Astellia.

La note d'information et la note en réponse, ayant reçu respectivement les visas de l'AMF n°17-630 et n°17-631 en date du 12 décembre 2017, les documents comportant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'EXFO et d'Astellia sont disponibles dans leur intégralité sur les sites Internet d'EXFO (https://s3.amazonaws.com/exfo-investors/astellia-informations/astellia-note-information-offre-publique-achat-exfo.pdf pour la note d'information et https://s3.amazonaws.com/exfo-investors/astellia-informations/astellia-document-autres-informations-exfo.pdf pour le document autres informations), d'Astellia (http://www.astellia.com/sites/default/files/Astellia%20-%20Note%20en%20r%C3%A9ponse.pdf pour la note en réponse et http://www.astellia.com/sites/default/files/Astellia%20-%20Autres%20informations.pdf pour le document autres informations) et de l'AMF (www.amf-france.org).

À propos d'Astellia

Astellia, un leader mondial de l'analyse de la performance des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, permet aux opérateurs mobiles d'accroître l'efficacité de leurs infrastructures, la qualité de services, de réduire le risque de perte des clients et de développer leurs revenus. Les solutions de monitoring en temps réel et de dépannage d'Astellia, couvrent l'ensemble des réseaux de bout-en-bout depuis l'accès radio jusqu'au coeur de réseau. À travers son offre produits et services unique, Astellia apporte des solutions d'optimisation automatisée et géolocalisées des réseaux ainsi que d'analyse de données « Big Data ». Astellia optimise chaque maillon de la chaîne de valeur des opérateurs mobiles : opérations de réseau, service à la clientèle, centre de service et marketing. Astellia collabore avec plus de 120 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia a des opérations importantes en Espagne en plus d'être également au Canada, Liban, Maroc et Afrique du Sud.

À propos d'EXFO

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leurs négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de l'assurance de services de télécommunications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la constatation des revenus; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20- F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

