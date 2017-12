Appel de propositions concernant le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones pour 2018-2019







OTTAWA, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec ses partenaires autochtones et nordiques afin d'atténuer les effets qu'ont les changements climatiques sur leurs collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronnes-Autochtones et des Affaires du Nord, a annoncé le lancement de l'appel de propositions concernant le nouveau Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones pour 2018-2019.

Ce programme constitue une réponse directe aux besoins qui ont été ciblés par les organisations autochtones nationales dans le cadre de la mobilisation sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Il prévoit le versement de 31,4 millions de dollars sur cinq ans à compter d'avril 2017 pour aider les collectivités nordiques à élaborer et à mettre en oeuvre des projets de surveillance communautaire du climat qui combinent le savoir autochtone et la science moderne.

Le gouvernement du Canada donnera la priorité aux propositions communautaires qui mobilisent les jeunes Autochtones et qui établissent des liens entre le savoir autochtone et la science moderne. Les demandeurs ont jusqu'au vendredi 16 février 2018 pour soumettre leurs propositions; les demandeurs, dont les propositions seront retenues, seront avisés au plus tard au printemps de 2018.

Citation

« Les Autochtones l'ont exprimé clairement : l'actuelle accélération des changements climatiques est préoccupante et a des effets néfastes sur leur quotidien, sur leurs collectivités et sur de nombreux écosystèmes du Canada. En appuyant la surveillance communautaire des répercussions des changements climatiques dans les collectivités autochtones, ce programme répond à ce besoin important. Dans le cadre d'une collaboration entre les organisations autochtones, les gouvernements territoriaux et d'autres partenaires, ce programme misera sur le savoir autochtone et sur la recherche scientifique pour appuyer les décisions quant aux mesures d'adaptation et faire en sorte que les personnes touchées par les changements soient aussi des intervenants principaux dans les mesures d'atténuation. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Les faits en bref

Les organisations autochtones nationales concernées sont : l'Assemblée des Premières Nations, le Congrès des peuples autochtones, l'Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis et l'Association des femmes autochtones du Canada. Le gouvernement du Canada s'emploie à renforcer sa relation avec toutes les organisations autochtones nationales afin d'établir une relation de nation à nation, une relation entre les Inuit et la Couronne ainsi qu'une relation de gouvernement à gouvernement; cette relation sera fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones est un programme national qui appuie les collectivités de Premières Nations, métisses et inuites. Il fait partie du plan national qu'a établi le Canada pour s'attaquer aux enjeux associés au changement climatique : le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Le financement des projets s'appuiera sur trois piliers principaux :

la surveillance du climat par les collectivités et le renforcement des capacités;



le savoir autochtone, le partage de l'information et la gestion des données;



la création de liens entre les données, les chercheurs et les réseaux.

Le financement fourni aux termes du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones (Programme de surveillance du climat) s'ajoute aux investissements existants aux termes des programmes Se préparer aux changements climatiques dans le Nord et Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations financés dans le cadre des budgets de 2016 et 2017.

