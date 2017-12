Le vétéran de l'industrie Jordy Chilcott se joint à Placements mondiaux Sun Life à titre de nouveau chef de la distribution des placements







TORONTO, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life a le plaisir d'accueillir Jordy W. Chilcott au sein de son équipe de direction à titre de chef de la distribution des placements. Spécialiste chevronné de la gestion de patrimoine comptant plus de 30 ans d'expérience, M. Chilcott mettra à profit sa grande expérience, sa connaissance approfondie de l'industrie et son orientation client dans le cadre de ses fonctions.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, M. Chilcott a notamment été vice-président principal de la gestion d'actifs à l'échelle mondiale pour la Banque Scotia, et président et chef de la direction de Fonds Dynamique. Dans ces fonctions, il était chargé de superviser plusieurs compagnies de gestion d'actifs au Canada, au Mexique et en Asie. Auparavant, M. Chilcott avait occupé divers postes de direction à Fonds Dynamique, Fonds communs de placement Standard Life et Groupe Investors, après avoir commencé sa carrière comme courtier en valeurs mobilières.

« Jordy est bien connu et très réputé dans l'industrie, et il possède une grande expérience et une réelle passion pour la distribution et le service à la clientèle. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre équipe, affirme Rick Headrick, président, Placements mondiaux Sun Life. Jordy se joint à nous à un moment charnière de l'histoire de la compagnie, tandis que nous célébrons une incroyable réalisation - l'atteinte d'un actif géré de 20 milliards de dollars après seulement sept ans d'activité. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Chilcott sera chargé de diriger le secteur de la distribution de la division des placements individuels de Placements mondiaux Sun Life, ainsi que d'élaborer des stratégies pour assurer la croissance des ventes de tous les produits de placement destinés aux particuliers au Canada. Il veillera au développement et à la croissance stratégique de la dynamique équipe de distribution de Placements mondiaux Sun Life, ainsi qu'à la gestion des relations avec les tiers partenaires.

« Je suis très impressionné par la croissance qu'a connue Placements mondiaux Sun Life en si peu de temps, souligne M. Chilcott. Je suis heureux de me joindre à une équipe aussi dynamique et j'ai hâte de poursuivre sur cette lancée pour aider les clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 20 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour de plus amples renseignements, visitez www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

