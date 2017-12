Power Corporation annonce le départ à la retraite d'Henri-Paul Rousseau







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Power Corporation du Canada (TSX : POW) a annoncé aujourd'hui que M. Henri-Paul Rousseau a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er janvier 2018. Depuis janvier 2009, M. Rousseau était vice-président du conseil de la Société et de la Corporation Financière Power, et il siégeait également aux conseils d'administration de Great-West Lifeco Inc. et de la Société financière IGM Inc., ainsi qu'à ceux de leurs filiales respectives.

« Au cours des neuf dernières années, M. Rousseau a apporté une contribution remarquable à notre équipe de direction et aux conseils d'administration de nos filiales », souligne André Desmarais, président délégué du conseil, président et co-chef de la direction de Power Corporation et co-président exécutif du conseil de la Financière Power. « Il a joué un rôle clé en menant des recherches économiques et de marché sur les régimes de retraite, la conception des produits de retraite et la valeur du conseil financier. Les résultats de ces recherches ont pu être utilisés par nos sociétés en exploitation au bénéfice de leurs clients. Au nom des administrateurs de Power Corporation et de la Financière Power, je veux exprimer notre sincère reconnaissance envers M. Rousseau et lui souhaiter beaucoup de succès dans le cadre de ses projets futurs », ajoute Paul Desmarais, jr, président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation et co-président exécutif du conseil de la Financière Power.

M. Rousseau sera professeur invité à l'École d'Économie de Paris durant l'année académique 2018-2019. Il s'y consacrera à des recherches sur l'incidence des nouvelles technologies numériques et de la robotisation sur l'activité gouvernementale, de même que sur les politiques publiques en matière de taxation, de répartition des revenus et de réglementation.

M. Rousseau poursuivra également ses activités philanthropiques dans les domaines de la santé et de l'éducation, tout en demeurant engagé auprès de moyennes et de grandes entreprises québécoises de calibre mondial à titre de co-président fondateur du Réseau QG100.

