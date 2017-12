Chubb annonce la nomination de Brian Church en tant que dirigeant de l'activité propriété internationale







LONDRES, le 15 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian Church, à compter du 1er janvier 2018, aux postes de vice-président exécutif et de dirigeant de la propriété internationale des activités générales étrangères de Chubb. À ce titre, Brian sera responsable de toutes les activités d'assurance des biens commerciaux de détail de Chubb en Asie, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Brian, qui était l'ancien vice-président exécutif et le dirigeant des comptes majeurs de Chubb aux États-Unis, déménagera de New York à Londres et sera rattaché à David Furby, le président de la division de dommages et propriété commerciaux de l'activité générale étrangère de Chubb (Overseas General). Brian succède à Jarrod Hill qui, dans une annonce séparée, a été nommé président pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Brian a plus de 17 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance. Brian, qui a rejoint l'entreprise, en 2005, à titre de souscripteur immobilier, a occupé divers postes de souscription et de gestion au sein d'entreprises immobilières nationales et multinationales aux États-Unis. Il exerce ses responsabilités actuelles en tant que dirigeant des comptes majeurs depuis 2012.

Avant de rejoindre Chubb, Brian a travaillé comme souscripteur à Zurich et AIG.

David Furby, président de la division, dommages et propriété commerciaux, l'activité générale étrangère de Chubb, a déclaré :

« Je suis ravi d'accueillir Brian dans ce rôle de dirigeant majeur de nos activités internationales. Il apporte une vaste expérience et une grande expertise immobilières et cela aura énormément de valeur pour le futur développement international de notre entreprise. »

À propos de Chubb

Chubb est la plus grande compagnie d'assurance mondiale de biens et de risques cotée en bourse. Avec des activités dans 54 pays, Chubb propose des assurances de biens et de risques personnelles et commerciales, des assurances individuelles contre les accidents et des assurances complémentaires de santé, de la réassurance et des assurances-vie à un groupe diversifié de clients. En tant que société de souscriptions, nous évaluons, prévoyons et gérons les risques avec de la perspicacité et de la discipline. Nous nous occupons des règlements et les payons équitablement et rapidement. La société se distingue par son offre étendue de produits et services, ses vastes capacités de distribution, son exceptionnelle santé financière et ses activités locales dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux administratifs à Zurich, New York, Londres et à d'autres endroits et il emploie environ 31 000 personnes dans le monde entier. Des informations supplémentaires peuvent être consultées sur : chubb.com/uk

