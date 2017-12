La Série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama publie le calendrier des 12 épreuves de la saison 2018







La nouvelle saison sera inaugurée au légendaire circuit de Sebring

TORONTO, le 15 déc. 2017 /CNW/ - La saison 2018 de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama sera inaugurée à Sebring, en Floride, a annoncé l'International Motor Sports Association (IMSA), un nouvel arrêt pour la série.

Cette série, qui compte parmi les 20 championnats monomarques Porsche GT3 Cup au monde, proposent des compétitions enlevantes et donnent l'occasion aux pilotes de se distinguer afin d'accéder à la série IMSA WeatherTech SportsCar Championship ou aux courses GT pour pilotes professionnels sur la scène mondiale. Les pilotes se mesureront au cours de 12 épreuves disputées sur cinq circuits, y compris dans les deux plus grandes villes du Canada à titre d'épreuves de soutien dans le cadre des deux plus prestigieux événements de sport automobile au pays : le Grand Prix du Canada de Formule 1 au Circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, et le Indy de Toronto. Le calendrier de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama sera inauguré à l'extérieur du Canada dans le cadre de deux épreuves qui se tiendront au légendaire circuit Sebring International, à Sebring, en Floride.

La marque Ultra 94 de Petro-Canada nous revient à titre de commanditaire principal de la série qui inaugure sa huitième saison en 2018.

Encore une fois, le gagnant de la catégorie Platine remportera le grand prix, à savoir une Porsche 911 qu'il aura le plaisir de conduire pendant un an, une tradition annuelle qui remonte à la saison 2013.

La saison 2018 s'ouvrira du 14 au 16 mars au circuit Sebring International de Sebring, en Floride, et se terminera les 25 et 26 août au Canadian Tire Motorsport Park (CTMP) à Bowmanville, en Ontario. Le seul événement conjoint de la saison des séries canadienne et américaine se déroulera dès l'ouverture à Sebring, du 14 au 16 mars 2018. Les équipes et les pilotes se rendront ensuite à Bowmanville, les 19 et 20 mai, pour disputer les épreuves 3 et 4. Les épreuves 5 et 6 se tiendront les 9 et 10 juin, où pilotes et fervents de F1 du monde entier se réuniront à Montréal.

Les écuries de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama se rendront ensuite dans la plus grande ville au Canada pour les épreuves 7 et 8 qui se dérouleront du 13 au 15 juillet, à titre de courses de soutien du Verizon IndyCar Series pour la quatrième année de suite devant la foule enthousiaste du Indy de Toronto.

Les équipes et les pilotes reviennent ensuite au Québec du 10 au 12 août pour disputer les épreuves 9 et 10 au populaire circuit urbain du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R). La saison se terminera avec les épreuves 11 et 12, les 25 et 26 août au CTMP.

« L'ajout d'un weekend de course au légendaire circuit de Floride permet d'inaugurer la saison canadienne plus tôt que d'habitude », a déclaré Alexander Pollich, président et chef de la direction d'Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Pour la première fois dans l'histoire de notre série monomarque, les pilotes commenceront les épreuves avant le début officiel du printemps. »

Pour en savoir plus sur la Série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada présentée par Yokohama, suivez @IMSA sur Twitter avec le mot-clic #GT3CAN et sur Facebook. Les nouvelles les plus récentes figurent sur IMSA.com.

Calendrier de la série Ultra 94 Porsche GT3 Cup Challenge Canada 2018 présentée par Yokohama Date Circuit 14-16 mars Circuit Sebring International, Sebring, FL * 19-20 mai Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, ON 9-10 juin Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, QC 13-15 juillet Toronto Indy, Toronto, ON 10-12 août Grand Prix de Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC 25-26 août Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, ON



* -- épreuve conjointe avec la série Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama

